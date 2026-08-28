Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich.
STIER
Sie sind auf der Suche nach Beständigkeit in unserer schnelllebigen Zeit und treffen dabei auf Menschen, denen es genauso geht.
ZWILLINGE
Nun müssen Sie einen Plan in die Tat umsetzen. Lassen Sie sich nicht länger von anderen verunsichern, sondern werden Sie aktiv!
KREBS
Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie!
LÖWE
Sie fühlen sich jetzt bärenstark und das ist gut so, denn heute und auch noch in nächster Zeit wird viel Arbeit auf Sie warten.
JUNGFRAU
Ungewissheit hält das Gedankenkarussell in Schwung. So langsam sollten Sie die Initiative ergreifen und eine Aussprache suchen.
WAAGE
Das, was Ihnen anfangs aussichtslos erschien, entwickelt sich in eine überraschende Richtung. Damit hätten Sie nicht gerechnet!
SKORPION
In einer beruflichen Angelegenheit sollten Sie besonders behutsam vorgehen. Widmen Sie sich wieder liegen gebliebenen Aufgaben.
SCHÜTZE
Dies ist ein Tag, an dem es eigentlich nur Angenehmes gibt. Öffnen Sie Ihre Augen dafür, es ist nicht alles selbstverständlich.
STEINBOCK
Mit den richtigen Worten und einer großen Portion Einfühlungsvermögen schaffen Sie es, andere von Ihrem Vorhaben zu überzeugen.
WASSERMANN
Für einige Kollegen sind Sie eine große Inspiration. Das sollte Sie nicht verlegen machen. Freuen Sie sich über das Kompliment.
FISCHE
Schlechtwetterdepressionen? Nicht mit Ihnen, Sie nutzen diese Momente zum Beispiel mit einem guten Buch und Ihrem Lieblingstee.
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