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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie sind auf der Suche nach Beständigkeit in unserer schnelllebigen Zeit und treffen dabei auf Menschen, denen es genauso geht.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Nun müssen Sie einen Plan in die Tat umsetzen. Lassen Sie sich nicht länger von anderen verunsichern, sondern werden Sie aktiv!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie!

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie fühlen sich jetzt bärenstark und das ist gut so, denn heute und auch noch in nächster Zeit wird viel Arbeit auf Sie warten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ungewissheit hält das Gedankenkarussell in Schwung. So langsam sollten Sie die Initiative ergreifen und eine Aussprache suchen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Das, was Ihnen anfangs aussichtslos erschien, entwickelt sich in eine überraschende Richtung. Damit hätten Sie nicht gerechnet!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

In einer beruflichen Angelegenheit sollten Sie besonders behutsam vorgehen. Widmen Sie sich wieder liegen gebliebenen Aufgaben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Dies ist ein Tag, an dem es eigentlich nur Angenehmes gibt. Öffnen Sie Ihre Augen dafür, es ist nicht alles selbstverständlich.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Mit den richtigen Worten und einer großen Portion Einfühlungsvermögen schaffen Sie es, andere von Ihrem Vorhaben zu überzeugen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Für einige Kollegen sind Sie eine große Inspiration. Das sollte Sie nicht verlegen machen. Freuen Sie sich über das Kompliment.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Schlechtwetterdepressionen? Nicht mit Ihnen, Sie nutzen diese Momente zum Beispiel mit einem guten Buch und Ihrem Lieblingstee.

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