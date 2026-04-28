Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

28. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es muss nicht immer alles in geregelten Bahnen laufen. Ein gut kalkuliertes Risiko einzugehen, könnte Ihnen heute sogar Spaß machen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Bei Verhandlungen vorsichtig sein! Neue Projekte haben bessere Aussichten auf Erfolg, wenn Sie den Start noch eine Weile verzögern. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ein Missverständnis sollte schnellstmöglich angesprochen werden. Mit Ihrer Meinung brauchen Sie dabei nicht hinterm Berg zu halten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Besonderes Augenmerk sollten Sie auf die Ordnung Ihrer finanziellen Angelegenheiten legen. Je organisierter Sie sind, desto besser. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Um zu guten Ergebnissen zu kommen, werden Sie in der jetzigen Zeit deutlich mehr Energie aufbringen müssen als in der Vergangenheit. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Langsam, aber sicher haben Sie die Lage wieder im Griff. Wenden Sie sich von nun an erneut verstärkt dem Partner und der Familie zu. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Wenn Ihnen zurzeit etwas gegen den Strich geht, dann ist es Unsachlichkeit. Es könnte sein, dass Sie sich von jemandem distanzieren. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Wenn Sie eine Veränderung anstreben, müssen Sie schon ein wenig mehr investieren. An Energie fehlt es Ihnen derzeit doch wohl nicht! Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie strahlen Ihren gewohnten Glanz aus und machen damit einen guten Eindruck. Sie sind motiviert, energiegeladen und haben Charisma. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sobald Sie erkennen, wie Sie Ihre Talente einsetzen können, werden Sie in Sachen Karriere einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihnen geht es gut, wenn Sie die Dinge erfolgreich zum Laufen gebracht haben. Jetzt haben Sie sich endlich für einen Weg entschieden.