Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es muss nicht immer alles in geregelten Bahnen laufen. Ein gut kalkuliertes Risiko einzugehen, könnte Ihnen heute sogar Spaß machen.
STIER
Bei Verhandlungen vorsichtig sein! Neue Projekte haben bessere Aussichten auf Erfolg, wenn Sie den Start noch eine Weile verzögern.
ZWILLINGE
Ein Missverständnis sollte schnellstmöglich angesprochen werden. Mit Ihrer Meinung brauchen Sie dabei nicht hinterm Berg zu halten.
KREBS
Besonderes Augenmerk sollten Sie auf die Ordnung Ihrer finanziellen Angelegenheiten legen. Je organisierter Sie sind, desto besser.
LÖWE
Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte.
JUNGFRAU
Um zu guten Ergebnissen zu kommen, werden Sie in der jetzigen Zeit deutlich mehr Energie aufbringen müssen als in der Vergangenheit.
WAAGE
Langsam, aber sicher haben Sie die Lage wieder im Griff. Wenden Sie sich von nun an erneut verstärkt dem Partner und der Familie zu.
SKORPION
Wenn Ihnen zurzeit etwas gegen den Strich geht, dann ist es Unsachlichkeit. Es könnte sein, dass Sie sich von jemandem distanzieren.
SCHÜTZE
Wenn Sie eine Veränderung anstreben, müssen Sie schon ein wenig mehr investieren. An Energie fehlt es Ihnen derzeit doch wohl nicht!
STEINBOCK
Sie strahlen Ihren gewohnten Glanz aus und machen damit einen guten Eindruck. Sie sind motiviert, energiegeladen und haben Charisma.
WASSERMANN
Sobald Sie erkennen, wie Sie Ihre Talente einsetzen können, werden Sie in Sachen Karriere einen deutlichen Sprung nach vorne machen.
FISCHE
Ihnen geht es gut, wenn Sie die Dinge erfolgreich zum Laufen gebracht haben. Jetzt haben Sie sich endlich für einen Weg entschieden.
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