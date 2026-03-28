Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

28. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Durch Ihre Fähigkeiten haben Sie die Aufmerksamkeit eines Vorgesetzten auf sich gelenkt. Jetzt scheint Ihre Chance gekommen zu sein! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Eine unliebsame Arbeit sollten Sie nicht zu umgehen versuchen. Je eher Sie sich daranmachen, desto schneller sind Sie davon befreit. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Überstürzen Sie nichts! Es wird alles seinen richtigen Gang gehen. Sie brauchen für Ihre Zwecke keinerlei Hintertürchen zu benutzen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Wenn der Wetterfrosch unter Muskelkater leidet, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie bei jedem Zipperlein im Bett bleiben müssen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Singles, die jetzt mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Venus hat ein Auge auf Sie geworfen. Für Singles bestehen sehr hohe Chancen, dem Traumpartner zu begegnen. Gehen Sie unter Menschen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Möglich, dass Sie sich morgens etwas müde und schlapp fühlen. Doch ein Lob am Mittag ist Balsam für die Seele. Es geht Ihnen besser. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die meisten Vertreter dieses Zeichens dürften in Topform sein. Einigen fällt das Glück in den Schoß, andere müssen ein wenig warten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie sollten versuchen, in entscheidenden Situationen deutliche Grenzen zu ziehen. Das schafft Klarheit und lässt keine Fragen offen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie glänzen lieber im Hintergrund, als dass Sie das grelle Rampenlicht suchen. Das macht Sie nicht nur heute so überaus sympathisch. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Der einfache Weg, der durchs Leben führt, scheint heute schon versperrt zu sein. Sie werden mit kleinen Hindernissen rechnen müssen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie ernten anerkennende Worte für geleistete Arbeit. Gönnen Sie sich und Ihren Lieben auch etwas Entspannung. Das wird allen guttun.