AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Durch Ihre Fähigkeiten haben Sie die Aufmerksamkeit eines Vorgesetzten auf sich gelenkt. Jetzt scheint Ihre Chance gekommen zu sein!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Eine unliebsame Arbeit sollten Sie nicht zu umgehen versuchen. Je eher Sie sich daranmachen, desto schneller sind Sie davon befreit.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Überstürzen Sie nichts! Es wird alles seinen richtigen Gang gehen. Sie brauchen für Ihre Zwecke keinerlei Hintertürchen zu benutzen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Wenn der Wetterfrosch unter Muskelkater leidet, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie bei jedem Zipperlein im Bett bleiben müssen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Singles, die jetzt mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Venus hat ein Auge auf Sie geworfen. Für Singles bestehen sehr hohe Chancen, dem Traumpartner zu begegnen. Gehen Sie unter Menschen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Möglich, dass Sie sich morgens etwas müde und schlapp fühlen. Doch ein Lob am Mittag ist Balsam für die Seele. Es geht Ihnen besser.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die meisten Vertreter dieses Zeichens dürften in Topform sein. Einigen fällt das Glück in den Schoß, andere müssen ein wenig warten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie sollten versuchen, in entscheidenden Situationen deutliche Grenzen zu ziehen. Das schafft Klarheit und lässt keine Fragen offen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie glänzen lieber im Hintergrund, als dass Sie das grelle Rampenlicht suchen. Das macht Sie nicht nur heute so überaus sympathisch.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Der einfache Weg, der durchs Leben führt, scheint heute schon versperrt zu sein. Sie werden mit kleinen Hindernissen rechnen müssen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie ernten anerkennende Worte für geleistete Arbeit. Gönnen Sie sich und Ihren Lieben auch etwas Entspannung. Das wird allen guttun.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.