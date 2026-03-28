Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Durch Ihre Fähigkeiten haben Sie die Aufmerksamkeit eines Vorgesetzten auf sich gelenkt. Jetzt scheint Ihre Chance gekommen zu sein!
STIER
Eine unliebsame Arbeit sollten Sie nicht zu umgehen versuchen. Je eher Sie sich daranmachen, desto schneller sind Sie davon befreit.
ZWILLINGE
Überstürzen Sie nichts! Es wird alles seinen richtigen Gang gehen. Sie brauchen für Ihre Zwecke keinerlei Hintertürchen zu benutzen.
KREBS
Wenn der Wetterfrosch unter Muskelkater leidet, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie bei jedem Zipperlein im Bett bleiben müssen.
LÖWE
Singles, die jetzt mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen.
JUNGFRAU
Venus hat ein Auge auf Sie geworfen. Für Singles bestehen sehr hohe Chancen, dem Traumpartner zu begegnen. Gehen Sie unter Menschen.
WAAGE
Möglich, dass Sie sich morgens etwas müde und schlapp fühlen. Doch ein Lob am Mittag ist Balsam für die Seele. Es geht Ihnen besser.
SKORPION
Die meisten Vertreter dieses Zeichens dürften in Topform sein. Einigen fällt das Glück in den Schoß, andere müssen ein wenig warten.
SCHÜTZE
Sie sollten versuchen, in entscheidenden Situationen deutliche Grenzen zu ziehen. Das schafft Klarheit und lässt keine Fragen offen.
STEINBOCK
Sie glänzen lieber im Hintergrund, als dass Sie das grelle Rampenlicht suchen. Das macht Sie nicht nur heute so überaus sympathisch.
WASSERMANN
Der einfache Weg, der durchs Leben führt, scheint heute schon versperrt zu sein. Sie werden mit kleinen Hindernissen rechnen müssen.
FISCHE
Sie ernten anerkennende Worte für geleistete Arbeit. Gönnen Sie sich und Ihren Lieben auch etwas Entspannung. Das wird allen guttun.
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