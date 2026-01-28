Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.01.2026
WIDDER
In einer wichtigen Sache wird es nun wirklich höchste Eisenbahn. Raffen Sie sich auf und erledigen Sie die Angelegenheit umgehend.
STIER
Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen.
ZWILLINGE
Steter Tropfen höhlt den Stein. Lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht locker, auch wenn Sie nicht gleich mit Erfolg rechnen können!
KREBS
Eine Reihe von Erfolgen wird allein durch Ihren Fleiß erzielt. Im Tagesverlauf kann es zu leichten Konzentrationsproblemen kommen.
LÖWE
Heute Unsicherheitsfaktoren unbedingt einkalkulieren! Seien Sie besonders vorsichtig und kritisch, wenn Ihnen etwas angeboten wird.
JUNGFRAU
Wäre es nicht an der Zeit, einmal wieder alte Kontakte zu pflegen? Gehen Sie mit Ihren Freunden aus oder laden Sie sie zu sich ein.
WAAGE
Beruflich besteht die Gefahr, dass gute Möglichkeiten für Geschäfte und Abschlüsse durch übereiltes Handeln zunichtegemacht werden.
SKORPION
Verliebte müssen beweisen, wie ernst sie es meinen. Arbeitsmäßig wird Ihnen einiges zugemutet, was Sie in Zeitdruck bringen könnte.
SCHÜTZE
Sie vergeben sich nichts, wenn Sie einem Kollegen spontan Hilfe anbieten, auch wenn es sich nicht um Ihren Aufgabenbereich handelt.
STEINBOCK
Hadern Sie nicht zu lange mit sich, wenn es auf der Karriereleiter einmal nicht ganz so steil nach oben geht. Gönnen Sie sich Ruhe.
WASSERMANN
Für einen Einsatz lässt der Lohn nicht auf sich warten. Ein besserer Job oder gute Geschäftsabschlüsse stehen nun bald in Aussicht!
FISCHE
Ihnen gibt ein erfreulicher Aspekt die Chance, anstehende Probleme finanzieller oder beruflicher Art auf geschickte Weise zu lösen.
