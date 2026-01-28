AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

In einer wichtigen Sache wird es nun wirklich höchste Eisenbahn. Raffen Sie sich auf und erledigen Sie die Angelegenheit umgehend.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Steter Tropfen höhlt den Stein. Lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht locker, auch wenn Sie nicht gleich mit Erfolg rechnen können!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eine Reihe von Erfolgen wird allein durch Ihren Fleiß erzielt. Im Tagesverlauf kann es zu leichten Konzentrationsproblemen kommen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Heute Unsicherheitsfaktoren unbedingt einkalkulieren! Seien Sie besonders vorsichtig und kritisch, wenn Ihnen etwas angeboten wird.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Wäre es nicht an der Zeit, einmal wieder alte Kontakte zu pflegen? Gehen Sie mit Ihren Freunden aus oder laden Sie sie zu sich ein.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Beruflich besteht die Gefahr, dass gute Möglichkeiten für Geschäfte und Abschlüsse durch übereiltes Handeln zunichtegemacht werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Verliebte müssen beweisen, wie ernst sie es meinen. Arbeitsmäßig wird Ihnen einiges zugemutet, was Sie in Zeitdruck bringen könnte.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie vergeben sich nichts, wenn Sie einem Kollegen spontan Hilfe anbieten, auch wenn es sich nicht um Ihren Aufgabenbereich handelt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Hadern Sie nicht zu lange mit sich, wenn es auf der Karriereleiter einmal nicht ganz so steil nach oben geht. Gönnen Sie sich Ruhe.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Für einen Einsatz lässt der Lohn nicht auf sich warten. Ein besserer Job oder gute Geschäftsabschlüsse stehen nun bald in Aussicht!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihnen gibt ein erfreulicher Aspekt die Chance, anstehende Probleme finanzieller oder beruflicher Art auf geschickte Weise zu lösen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.