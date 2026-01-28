Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

28. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. In einer wichtigen Sache wird es nun wirklich höchste Eisenbahn. Raffen Sie sich auf und erledigen Sie die Angelegenheit umgehend. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Steter Tropfen höhlt den Stein. Lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht locker, auch wenn Sie nicht gleich mit Erfolg rechnen können! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Eine Reihe von Erfolgen wird allein durch Ihren Fleiß erzielt. Im Tagesverlauf kann es zu leichten Konzentrationsproblemen kommen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Heute Unsicherheitsfaktoren unbedingt einkalkulieren! Seien Sie besonders vorsichtig und kritisch, wenn Ihnen etwas angeboten wird. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Wäre es nicht an der Zeit, einmal wieder alte Kontakte zu pflegen? Gehen Sie mit Ihren Freunden aus oder laden Sie sie zu sich ein. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Beruflich besteht die Gefahr, dass gute Möglichkeiten für Geschäfte und Abschlüsse durch übereiltes Handeln zunichtegemacht werden. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Verliebte müssen beweisen, wie ernst sie es meinen. Arbeitsmäßig wird Ihnen einiges zugemutet, was Sie in Zeitdruck bringen könnte. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie vergeben sich nichts, wenn Sie einem Kollegen spontan Hilfe anbieten, auch wenn es sich nicht um Ihren Aufgabenbereich handelt. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Hadern Sie nicht zu lange mit sich, wenn es auf der Karriereleiter einmal nicht ganz so steil nach oben geht. Gönnen Sie sich Ruhe. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Für einen Einsatz lässt der Lohn nicht auf sich warten. Ein besserer Job oder gute Geschäftsabschlüsse stehen nun bald in Aussicht! Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihnen gibt ein erfreulicher Aspekt die Chance, anstehende Probleme finanzieller oder beruflicher Art auf geschickte Weise zu lösen.