Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

27. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Gut möglich, dass sachliche Argumente allein nicht ausreichen, um jemanden von der Notwendigkeit eines Projekts zu überzeugen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Heute geht es darum, neue Ideen zu empfangen und auszusenden. Wer mit geschärften Sinnen in den Tag geht, wird sicher staunen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Mit Ihren Ideen könnten Sie heute viel bewegen. Was Sie aber brauchen, sind Menschen, die Sie bei Ihren Vorhaben unterstützen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Rücken Sie langfristige Ziele in den Vordergrund, die sich nur durch wohlüberlegtes Handeln und Ausdauer verwirklichen lassen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Gute Ideen sind bei der Arbeit gefragt, Kreativität zeigen! Ihre Pläne sind wertvoll und die Kollegen werden Sie unterstützen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Das, was man Ihnen heute anvertraut, sollten Sie auf jeden Fall für sich behalten. Alles andere wäre ein Vertrauensmissbrauch. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie geben sich nicht so leicht geschlagen und gehen einem Problem gewissenhaft auf den Grund. Ihr Chef schätzt Ihr Engagement. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie lassen sich leicht ablenken. Dadurch schleichen sich Fehler ein. Prüfen Sie am Ende noch einmal alles auf Herz und Nieren. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ein Irrtum muss berichtigt werden, selbst wenn es Geld kosten sollte. Schaffen Sie die unangenehme Angelegenheit aus der Welt. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Probieren Sie neue Vorgehensweisen aus, ohne sich dabei unter Druck zu setzen. Unter Umständen ergeben sich neue Perspektiven. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Setzen Sie nicht nur auf Ihren Verstand. Zurzeit ist Instinkt gefragt. Der ist Ihr bester Ratgeber in schwierigen Situationen.