Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Gut möglich, dass sachliche Argumente allein nicht ausreichen, um jemanden von der Notwendigkeit eines Projekts zu überzeugen.
STIER
Heute geht es darum, neue Ideen zu empfangen und auszusenden. Wer mit geschärften Sinnen in den Tag geht, wird sicher staunen.
ZWILLINGE
Mit Ihren Ideen könnten Sie heute viel bewegen. Was Sie aber brauchen, sind Menschen, die Sie bei Ihren Vorhaben unterstützen.
KREBS
Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus.
LÖWE
Rücken Sie langfristige Ziele in den Vordergrund, die sich nur durch wohlüberlegtes Handeln und Ausdauer verwirklichen lassen.
JUNGFRAU
Gute Ideen sind bei der Arbeit gefragt, Kreativität zeigen! Ihre Pläne sind wertvoll und die Kollegen werden Sie unterstützen.
WAAGE
Das, was man Ihnen heute anvertraut, sollten Sie auf jeden Fall für sich behalten. Alles andere wäre ein Vertrauensmissbrauch.
SKORPION
Sie geben sich nicht so leicht geschlagen und gehen einem Problem gewissenhaft auf den Grund. Ihr Chef schätzt Ihr Engagement.
SCHÜTZE
Sie lassen sich leicht ablenken. Dadurch schleichen sich Fehler ein. Prüfen Sie am Ende noch einmal alles auf Herz und Nieren.
STEINBOCK
Ein Irrtum muss berichtigt werden, selbst wenn es Geld kosten sollte. Schaffen Sie die unangenehme Angelegenheit aus der Welt.
WASSERMANN
Probieren Sie neue Vorgehensweisen aus, ohne sich dabei unter Druck zu setzen. Unter Umständen ergeben sich neue Perspektiven.
FISCHE
Setzen Sie nicht nur auf Ihren Verstand. Zurzeit ist Instinkt gefragt. Der ist Ihr bester Ratgeber in schwierigen Situationen.
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