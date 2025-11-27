AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Jetzt werden Sie so manches Plus für sich verbuchen können. Auch partnerschaftliche Beziehungen gestalten sich zunehmend harmonisch.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Neue Erfahrungen könnten in Ihrem Leben eine Richtungsänderung hervorrufen. Eine abendliche Einladung bringt Abwechslung in den Tag.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Wenn Sie eine Angelegenheit mit Ruhe anpacken, können Sie in der nächsten Zeit Vorteile daraus ziehen, um die man Sie beneiden wird.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Durch Ihre Fähigkeiten haben Sie die Aufmerksamkeit eines Vorgesetzten auf sich gelenkt. Jetzt scheint Ihre Chance gekommen zu sein!

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Eine unliebsame Arbeit sollten Sie nicht zu umgehen versuchen. Je eher Sie sich daranmachen, desto schneller sind Sie davon befreit.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Wenn der Wetterfrosch unter Muskelkater leidet, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie bei jedem Zipperlein im Bett bleiben müssen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Überstürzen Sie nichts! Es wird alles seinen richtigen Gang gehen. Sie brauchen für Ihre Zwecke keinerlei Hintertürchen zu benutzen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Sie strahlen Ihren gewohnten Glanz aus und machen damit einen guten Eindruck. Sie sind motiviert, energiegeladen und haben Charisma.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Venus hat ein Auge auf Sie geworfen. Für Singles bestehen sehr hohe Chancen, dem Traumpartner zu begegnen. Gehen Sie unter Menschen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Singles, die jetzt mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Die meisten Vertreter dieses Zeichens dürften in Topform sein. Einigen fällt das Glück in den Schoß, andere müssen ein wenig warten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Möglich, dass Sie sich morgens etwas müde und schlapp fühlen. Doch ein Lob am Mittag ist Balsam für die Seele. Es geht Ihnen besser.

