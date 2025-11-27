Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

27. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Jetzt werden Sie so manches Plus für sich verbuchen können. Auch partnerschaftliche Beziehungen gestalten sich zunehmend harmonisch. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Neue Erfahrungen könnten in Ihrem Leben eine Richtungsänderung hervorrufen. Eine abendliche Einladung bringt Abwechslung in den Tag. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Wenn Sie eine Angelegenheit mit Ruhe anpacken, können Sie in der nächsten Zeit Vorteile daraus ziehen, um die man Sie beneiden wird. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Durch Ihre Fähigkeiten haben Sie die Aufmerksamkeit eines Vorgesetzten auf sich gelenkt. Jetzt scheint Ihre Chance gekommen zu sein! Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Eine unliebsame Arbeit sollten Sie nicht zu umgehen versuchen. Je eher Sie sich daranmachen, desto schneller sind Sie davon befreit. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Wenn der Wetterfrosch unter Muskelkater leidet, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie bei jedem Zipperlein im Bett bleiben müssen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Überstürzen Sie nichts! Es wird alles seinen richtigen Gang gehen. Sie brauchen für Ihre Zwecke keinerlei Hintertürchen zu benutzen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Sie strahlen Ihren gewohnten Glanz aus und machen damit einen guten Eindruck. Sie sind motiviert, energiegeladen und haben Charisma. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Venus hat ein Auge auf Sie geworfen. Für Singles bestehen sehr hohe Chancen, dem Traumpartner zu begegnen. Gehen Sie unter Menschen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Singles, die jetzt mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Die meisten Vertreter dieses Zeichens dürften in Topform sein. Einigen fällt das Glück in den Schoß, andere müssen ein wenig warten. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Möglich, dass Sie sich morgens etwas müde und schlapp fühlen. Doch ein Lob am Mittag ist Balsam für die Seele. Es geht Ihnen besser.