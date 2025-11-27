Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.11.2025
WIDDER
Jetzt werden Sie so manches Plus für sich verbuchen können. Auch partnerschaftliche Beziehungen gestalten sich zunehmend harmonisch.
STIER
Neue Erfahrungen könnten in Ihrem Leben eine Richtungsänderung hervorrufen. Eine abendliche Einladung bringt Abwechslung in den Tag.
ZWILLINGE
Wenn Sie eine Angelegenheit mit Ruhe anpacken, können Sie in der nächsten Zeit Vorteile daraus ziehen, um die man Sie beneiden wird.
KREBS
Durch Ihre Fähigkeiten haben Sie die Aufmerksamkeit eines Vorgesetzten auf sich gelenkt. Jetzt scheint Ihre Chance gekommen zu sein!
LÖWE
Eine unliebsame Arbeit sollten Sie nicht zu umgehen versuchen. Je eher Sie sich daranmachen, desto schneller sind Sie davon befreit.
JUNGFRAU
Wenn der Wetterfrosch unter Muskelkater leidet, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie bei jedem Zipperlein im Bett bleiben müssen.
WAAGE
Überstürzen Sie nichts! Es wird alles seinen richtigen Gang gehen. Sie brauchen für Ihre Zwecke keinerlei Hintertürchen zu benutzen.
SKORPION
Sie strahlen Ihren gewohnten Glanz aus und machen damit einen guten Eindruck. Sie sind motiviert, energiegeladen und haben Charisma.
SCHÜTZE
Venus hat ein Auge auf Sie geworfen. Für Singles bestehen sehr hohe Chancen, dem Traumpartner zu begegnen. Gehen Sie unter Menschen.
STEINBOCK
Singles, die jetzt mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen.
WASSERMANN
Die meisten Vertreter dieses Zeichens dürften in Topform sein. Einigen fällt das Glück in den Schoß, andere müssen ein wenig warten.
FISCHE
Möglich, dass Sie sich morgens etwas müde und schlapp fühlen. Doch ein Lob am Mittag ist Balsam für die Seele. Es geht Ihnen besser.
