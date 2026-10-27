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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie machen es heute komplizierter als nötig. Nehmen Sie unbedingt Vorschläge an, die Ihnen die Arbeit ein wenig erleichtern können.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Unter Beibehaltung von Fleiß und Ausdauer lassen sich weiterhin wirtschaftliche Gewinne erzielen. Erfreuliches auch im Privatleben.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Das Ergebnis wird Sie nun für all die Entbehrungen und Aufwendungen entschädigen. Es wird deutlich, dass dies der richtige Weg ist.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eine Freundschaft wirkt sich wohltuend auf Ihre gesamte Lebenseinstellung aus. Neider und Besserwisser einfach links liegen lassen!

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es kommt ganz auf die Wahl Ihrer Worte an. Damit Kritik nicht falsch verstanden wird, sollten Sie den Zeitpunkt mit Bedacht wählen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Mit kleineren Störfaktoren, die sich hauptsächlich auf dem beruflichen bzw. finanziellen Sektor abspielen, sollte gerechnet werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie handeln verantwortungsbewusst, man profitiert von Ihrem guten Timing. Sie steigen langsam, aber sicher die Erfolgsleiter empor.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es ist heute gar nicht so leicht hinzunehmen, dass ein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Versuchen Sie es mit Kompromissbereitschaft.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es muss nicht immer alles in geregelten Bahnen laufen. Ein gut kalkuliertes Risiko einzugehen, könnte Ihnen heute sogar Spaß machen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Gute Aussichten werden Ihren Tatendrang beflügeln. Es kündigt sich auch eine besondere Überraschung an. Sie werden sich sehr freuen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Was Sie brauchen, ist ein treuer und zuverlässiger Partner. Das würde Ihnen jetzt den Rückhalt geben, den Sie so dringend benötigen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie stecken voller Abenteuerlust, Engagement und Risikobereitschaft. In dieser Phase könnten Sie geradezu Unglaubliches vollbringen.

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