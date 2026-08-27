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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Setzen Sie nicht nur auf Ihren Verstand. Zurzeit ist Instinkt gefragt. Der ist Ihr bester Ratgeber in schwierigen Situationen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sachlichkeit sichert Ihnen bei Auseinandersetzungen einen Vorsprung. Keinerlei Unsicherheit im Gefühlsbereich anmerken lassen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine gewisse Unruhe wird sich bemerkbar machen. Vorsicht und Zurückhaltung sind derzeit angebrachter als impulsive Reaktionen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine Riesenchance, auf die Sie schon lange warten, bietet sich jetzt. Sie können dem Chef einen Verbesserungsvorschlag machen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Gute Tipps sind stets willkommen, doch heute würden Sie am liebsten so wenig wie möglich davon zu Ohren bekommen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es liegt ganz an Ihnen, wie viel Stress Sie zulassen und wo Sie sich ganz deutlich zurückziehen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Auf eine hitzige Diskussion sollten Sie sich momentan nicht einlassen. Sie laufen dabei nämlich Gefahr, den Kürzeren zu ziehen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihr Arbeitseifer trägt jetzt Früchte. Eine Entscheidung fällt zu Ihren Gunsten aus. Möglich, dass das Neider auf den Plan ruft.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es könnten sich Schwierigkeiten im Bereich der Kommunikation ergeben. Keine großen Aufgaben beginnen oder neu übernehmen!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Halten Sie sich aus dem Klatsch und Tratsch lieber heraus. Entspannen Sie in den Abendstunden. Ihrer Gesundheit wird es guttun.

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