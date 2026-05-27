Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wenn Sie jetzt Zukunftspläne schmieden, liegen Sie genau richtig. Ganz besonders für Singles brechen rosige Zeiten in der Liebe an.
STIER
Sie lernen Menschen kennen, die Ihnen beruflich sehr hilfreich sein könnten. Ein Neubeginn liegt durchaus im Bereich des Möglichen.
ZWILLINGE
Nach einem gefühlsmäßigen Tief kommt jetzt Ihr sonniges Gemüt wieder zum Vorschein und das bringt auch den gewohnten Erfolg zurück.
KREBS
Sie sollten sich selbst mit kritischer Distanz gegenüberstehen und nicht ohne wirklich gründliche Überlegung endgültig entscheiden.
LÖWE
Je stressiger es momentan wird, desto wichtiger werden die Erholungsphasen. Darüber hinaus sollten Sie an genügend Bewegung denken.
JUNGFRAU
Es kribbelt in den Fingern? Treiben Sie Sport. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Arbeit im Freien bekommt Ihnen jetzt ebenfalls gut.
WAAGE
Lassen Sie sich heute nicht zu Experimenten verführen. Bleiben Sie standhaft und sagen Sie, wenn erforderlich, ein deutliches Nein.
SKORPION
Romantik und Leidenschaft lassen die Liebe hochleben. Gerade Singles erfahren, wie einfach sie neue Bekanntschaften knüpfen können.
SCHÜTZE
Entscheidungen lassen sich nun einmal nicht aus dem Ärmel schütteln. Schlafen Sie eine Nacht darüber. Ihr Instinkt wird Sie leiten.
STEINBOCK
Unangenehme Pflichten sollten Sie nicht länger vor sich herschieben. Auch familiäre Angelegenheiten warten jetzt auf eine Regelung.
WASSERMANN
Eine neue Aufgabe lässt Ihr Herz höherschlagen. Ergreifen Sie die Initiative und lassen Sie ruhig Ihre energievolle Seite sprechen.
FISCHE
In Sachen Selbstmotivation kann sich so mancher eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Das bringt Sie jetzt ein gutes Stück nach vorn.
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