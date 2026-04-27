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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Weiche Knie und ein flaues Gefühl im Magen signalisieren Ihnen: Sie sind verliebt. Bestehende Partnerschaften verlaufen harmonisch.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie sollten Ihre Arbeit heute besonders gründlich erledigen. Am Abend erhalten Sie ein Geschenk, das Ihnen sehr viel bedeuten wird.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie gewinnen Klarheit in der Beziehung zu einem lieben Menschen. Lassen Sie ihn ruhig spüren, dass Sie ihm viel zu verdanken haben.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Was ist wichtig, was kann warten? Wenn Sie sich Ihre Zeit bewusst einteilen, bleibt auch noch genügend für die Partnerschaft übrig.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie sind belastungsfähig und setzen sich mit Ihren Absichten durch. Es ist alles begünstigt, was schnell über die Bühne gehen soll.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Dass Sie etwas in Ihrem Leben verändern wollen, steht schon länger fest. Heute aber scheint sich abzuzeichnen, wie es gehen könnte.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Je gründlicher Sie sich auf ein wichtiges Gespräch vorbereiten, desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Verlauf.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Wer bisher Ihre Gutmütigkeit für Schwäche hielt, wird sich jetzt wundern, denn Sie vermögen sich auch ganz energisch durchzusetzen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie sind immer bereit, Außergewöhnliches anzugehen. Darum sagen Sie bestimmt nicht Nein, wenn es um eine interessante Aufgabe geht.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Um Ihren stressigen Alltag auszugleichen, sollten Sie sich einen ausgedehnten Wellnesstag gönnen. Eine Massage wäre auch hilfreich.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Schrauben Sie Ihre Erwartungen heute besser nicht zu hoch. Die Erfolgssterne sorgen für manche Aufregungen. Schön gelassen bleiben!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie werden nicht an mehreren Stellen gleichzeitig tätig sein können. Zur Stressvermeidung lieber eines nach dem anderen erledigen.

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