Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Weiche Knie und ein flaues Gefühl im Magen signalisieren Ihnen: Sie sind verliebt. Bestehende Partnerschaften verlaufen harmonisch.
STIER
Sie sollten Ihre Arbeit heute besonders gründlich erledigen. Am Abend erhalten Sie ein Geschenk, das Ihnen sehr viel bedeuten wird.
ZWILLINGE
Sie gewinnen Klarheit in der Beziehung zu einem lieben Menschen. Lassen Sie ihn ruhig spüren, dass Sie ihm viel zu verdanken haben.
KREBS
Was ist wichtig, was kann warten? Wenn Sie sich Ihre Zeit bewusst einteilen, bleibt auch noch genügend für die Partnerschaft übrig.
LÖWE
Sie sind belastungsfähig und setzen sich mit Ihren Absichten durch. Es ist alles begünstigt, was schnell über die Bühne gehen soll.
JUNGFRAU
Dass Sie etwas in Ihrem Leben verändern wollen, steht schon länger fest. Heute aber scheint sich abzuzeichnen, wie es gehen könnte.
WAAGE
Je gründlicher Sie sich auf ein wichtiges Gespräch vorbereiten, desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Verlauf.
SKORPION
Wer bisher Ihre Gutmütigkeit für Schwäche hielt, wird sich jetzt wundern, denn Sie vermögen sich auch ganz energisch durchzusetzen.
SCHÜTZE
Sie sind immer bereit, Außergewöhnliches anzugehen. Darum sagen Sie bestimmt nicht Nein, wenn es um eine interessante Aufgabe geht.
STEINBOCK
Um Ihren stressigen Alltag auszugleichen, sollten Sie sich einen ausgedehnten Wellnesstag gönnen. Eine Massage wäre auch hilfreich.
WASSERMANN
Schrauben Sie Ihre Erwartungen heute besser nicht zu hoch. Die Erfolgssterne sorgen für manche Aufregungen. Schön gelassen bleiben!
FISCHE
Sie werden nicht an mehreren Stellen gleichzeitig tätig sein können. Zur Stressvermeidung lieber eines nach dem anderen erledigen.
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