Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.01.2026
WIDDER
Vor einer nicht eben einfachen Aufgabe werden Sie sich nicht drücken können. Aber keine Bange, das schaffen Sie ja doch mit links!
STIER
Gehen Sie mit der eigenen Gesundheit etwas sorgsamer um. Ständiger Schlafmangel könnte sich negativ auf das Immunsystem auswirken.
ZWILLINGE
Sie neigen zeitweilig dazu, die Ziele enorm hochzustecken. Nehmen Sie vorsichtshalber auf der Karriereleiter jede Sprosse einzeln.
KREBS
Der heutige Tag bedeutet eine Herausforderung in Sachen Disziplin und Planung. Lassen Sie sich nicht von Ihren Vorhaben abbringen.
LÖWE
Diesen Tag selbstbewusst und dynamisch angehen! Die wesentlichen Aufgaben können reibungslos und ohne Widerstände erledigt werden.
JUNGFRAU
Keine Sorgen, nichts, was die Seele belastet: Sie werden den Tag unbeschwert genießen können. Beruflich deutet sich eine Wende an.
WAAGE
Versuchen Sie, einen alten Streit zu begraben, auch wenn es Ihnen schwerfällt, als Erste(r) die Schritte zur Versöhnung zu machen.
SKORPION
Nun hält es Sie nicht mehr in den vier Wänden, es treibt Sie hinaus. Sie fühlen sich rundum fit und sind voller Unternehmungslust.
SCHÜTZE
Sie müssen unter Umständen einsehen, dass Ihre körperlichen Kräfte nicht unbegrenzt sind. Ursache könnte eine Dauerbelastung sein.
STEINBOCK
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind nur vorübergehend. Mit der Ihnen angeborenen Diplomatie werden Sie das Problem schnell lösen.
WASSERMANN
Den täglichen Routinearbeiten sind Sie nun spielend gewachsen. Ihre Ausdauer und Liebe zum Detail sind derzeit kaum zu überbieten.
FISCHE
Einfach einmal nachgeben, wäre nicht die schlechteste Idee, wenn Sie es nicht zu einem Streit unter Freunden kommt lassen möchten.
