Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

27. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Vor einer nicht eben einfachen Aufgabe werden Sie sich nicht drücken können. Aber keine Bange, das schaffen Sie ja doch mit links! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Gehen Sie mit der eigenen Gesundheit etwas sorgsamer um. Ständiger Schlafmangel könnte sich negativ auf das Immunsystem auswirken. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie neigen zeitweilig dazu, die Ziele enorm hochzustecken. Nehmen Sie vorsichtshalber auf der Karriereleiter jede Sprosse einzeln. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Der heutige Tag bedeutet eine Herausforderung in Sachen Disziplin und Planung. Lassen Sie sich nicht von Ihren Vorhaben abbringen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Diesen Tag selbstbewusst und dynamisch angehen! Die wesentlichen Aufgaben können reibungslos und ohne Widerstände erledigt werden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Keine Sorgen, nichts, was die Seele belastet: Sie werden den Tag unbeschwert genießen können. Beruflich deutet sich eine Wende an. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Versuchen Sie, einen alten Streit zu begraben, auch wenn es Ihnen schwerfällt, als Erste(r) die Schritte zur Versöhnung zu machen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nun hält es Sie nicht mehr in den vier Wänden, es treibt Sie hinaus. Sie fühlen sich rundum fit und sind voller Unternehmungslust. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie müssen unter Umständen einsehen, dass Ihre körperlichen Kräfte nicht unbegrenzt sind. Ursache könnte eine Dauerbelastung sein. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind nur vorübergehend. Mit der Ihnen angeborenen Diplomatie werden Sie das Problem schnell lösen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Den täglichen Routinearbeiten sind Sie nun spielend gewachsen. Ihre Ausdauer und Liebe zum Detail sind derzeit kaum zu überbieten. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Einfach einmal nachgeben, wäre nicht die schlechteste Idee, wenn Sie es nicht zu einem Streit unter Freunden kommt lassen möchten.