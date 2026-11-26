Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

26. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie blühen so richtig auf, sobald Sie sich in Gesellschaft der Menschen befinden, mit denen Sie auf einer Wellenlänge liegen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Fragen Sie sich, wie bestimmte Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden sind. Für berufliche Spekulationen eine schlechte Zeit. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Obwohl Sie sehr selbstbewusst auftreten, bleibt dennoch spürbar, dass Sie von einer Sache selbst nicht so ganz überzeugt sind. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Positives Denken hilft Ihnen, ein Motivationstief mit Leichtigkeit zu überwinden. Sie sind jetzt auch bereit, Neues anzugehen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie dürften sich jetzt so wohlfühlen wie lange nicht mehr. Von Ihrem Elan wird Ihr gesamtes Umfeld angesteckt und mitgerissen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sehnsucht nach Ruhe stellt sich ein. Darum ist es nicht ausgeschlossen, dass der Abend ganz entspannt zu Hause verbracht wird. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die Bewältigung einer Aufgabe nimmt doch mehr Zeit in Anspruch, als Sie sich vorgestellt haben. Jetzt heißt es: improvisieren! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Jetzt scheint sich eine Sache endlich zum Positiven zu wenden. Es zeigt sich, dass Ihre Bedenken vollkommen unbegründet waren. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Akzeptieren Sie die Dinge, die Sie beim besten Willen nicht ändern können. Sie werden sehen, es geht Ihnen gleich viel besser. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihr Gerechtigkeitssinn wird auf die Probe gestellt. Heraushalten oder sich einmischen? Ihre Eingebung verrät, was richtig ist. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Eine Aufgabe hat ihren Reiz für Sie verloren. Trotzdem täten Sie gut daran, auch weiterhin konzentriert bei der Sache zu sein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Die Sterne machen leichtgläubig. Prüfen Sie den Wahrheitsgehalt von dem, was Ihnen zu Ohren kommt, lieber noch einmal in Ruhe.