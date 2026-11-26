Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie blühen so richtig auf, sobald Sie sich in Gesellschaft der Menschen befinden, mit denen Sie auf einer Wellenlänge liegen.
STIER
Fragen Sie sich, wie bestimmte Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden sind. Für berufliche Spekulationen eine schlechte Zeit.
ZWILLINGE
Obwohl Sie sehr selbstbewusst auftreten, bleibt dennoch spürbar, dass Sie von einer Sache selbst nicht so ganz überzeugt sind.
KREBS
Positives Denken hilft Ihnen, ein Motivationstief mit Leichtigkeit zu überwinden. Sie sind jetzt auch bereit, Neues anzugehen.
LÖWE
Sie dürften sich jetzt so wohlfühlen wie lange nicht mehr. Von Ihrem Elan wird Ihr gesamtes Umfeld angesteckt und mitgerissen.
JUNGFRAU
Sehnsucht nach Ruhe stellt sich ein. Darum ist es nicht ausgeschlossen, dass der Abend ganz entspannt zu Hause verbracht wird.
WAAGE
Die Bewältigung einer Aufgabe nimmt doch mehr Zeit in Anspruch, als Sie sich vorgestellt haben. Jetzt heißt es: improvisieren!
SKORPION
Jetzt scheint sich eine Sache endlich zum Positiven zu wenden. Es zeigt sich, dass Ihre Bedenken vollkommen unbegründet waren.
SCHÜTZE
Akzeptieren Sie die Dinge, die Sie beim besten Willen nicht ändern können. Sie werden sehen, es geht Ihnen gleich viel besser.
STEINBOCK
Ihr Gerechtigkeitssinn wird auf die Probe gestellt. Heraushalten oder sich einmischen? Ihre Eingebung verrät, was richtig ist.
WASSERMANN
Eine Aufgabe hat ihren Reiz für Sie verloren. Trotzdem täten Sie gut daran, auch weiterhin konzentriert bei der Sache zu sein.
FISCHE
Die Sterne machen leichtgläubig. Prüfen Sie den Wahrheitsgehalt von dem, was Ihnen zu Ohren kommt, lieber noch einmal in Ruhe.
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