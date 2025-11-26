Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

26. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Wer sich jetzt ernsthaft um die Erweiterung eines Aufgabenbereiches bemüht, erhält ein paar tolle Chancen, beruflich weiterzukommen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Alles, was Ihre Geduld auf die Probe stellt, erweist sich heute als echter Stressfaktor. Bringen Sie mehr Gelassenheit in Ihr Leben. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die Gefahr besteht, dass Sie sich körperlich übernehmen, wenn Sie sich laufend auf sämtlichen Gebieten Höchstleistungen abverlangen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Heute könnte Ihr Glückstag werden. In eine bestimmte Sache wird nun endlich Klarheit gebracht. Freuen Sie sich auf die Abendstunden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie haben gelernt, vieles nicht so stark an sich herankommen zu lassen. Wenn es heute hektisch wird, behalten Sie einen kühlen Kopf. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Von der Leichtigkeit des Lebens scheint wenig spürbar zu sein. Sie hinterfragen die Dinge eher, als dass Sie ihnen Glauben schenken. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Das, was nie auf einem soliden Fundament stand, könnte heute ins Wanken geraten und Sie dazu veranlassen, die Dinge neu zu bewerten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nutzen Sie die günstige Gelegenheit, um einen Fehler wieder auszugleichen. Die etwas angespannte Lage entspannt sich schnell wieder. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Etwas mehr Eigeninitiative könnte nicht schaden. Je eher Sie damit beginnen, desto früher erzielen Sie die erwünschten Fortschritte. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. So wie es aussieht, sorgen die Sterne heute für einen anregenden und aufbauenden Tag. Verstecken Sie Ihre eigenen Bedürfnisse nicht.