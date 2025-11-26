Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.11.2025
WIDDER
Wer sich jetzt ernsthaft um die Erweiterung eines Aufgabenbereiches bemüht, erhält ein paar tolle Chancen, beruflich weiterzukommen.
STIER
Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet.
ZWILLINGE
Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden.
KREBS
Alles, was Ihre Geduld auf die Probe stellt, erweist sich heute als echter Stressfaktor. Bringen Sie mehr Gelassenheit in Ihr Leben.
LÖWE
Die Gefahr besteht, dass Sie sich körperlich übernehmen, wenn Sie sich laufend auf sämtlichen Gebieten Höchstleistungen abverlangen.
JUNGFRAU
Heute könnte Ihr Glückstag werden. In eine bestimmte Sache wird nun endlich Klarheit gebracht. Freuen Sie sich auf die Abendstunden.
WAAGE
Sie haben gelernt, vieles nicht so stark an sich herankommen zu lassen. Wenn es heute hektisch wird, behalten Sie einen kühlen Kopf.
SKORPION
Von der Leichtigkeit des Lebens scheint wenig spürbar zu sein. Sie hinterfragen die Dinge eher, als dass Sie ihnen Glauben schenken.
SCHÜTZE
Das, was nie auf einem soliden Fundament stand, könnte heute ins Wanken geraten und Sie dazu veranlassen, die Dinge neu zu bewerten.
STEINBOCK
Nutzen Sie die günstige Gelegenheit, um einen Fehler wieder auszugleichen. Die etwas angespannte Lage entspannt sich schnell wieder.
WASSERMANN
Etwas mehr Eigeninitiative könnte nicht schaden. Je eher Sie damit beginnen, desto früher erzielen Sie die erwünschten Fortschritte.
FISCHE
So wie es aussieht, sorgen die Sterne heute für einen anregenden und aufbauenden Tag. Verstecken Sie Ihre eigenen Bedürfnisse nicht.
