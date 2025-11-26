AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Wer sich jetzt ernsthaft um die Erweiterung eines Aufgabenbereiches bemüht, erhält ein paar tolle Chancen, beruflich weiterzukommen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Alles, was Ihre Geduld auf die Probe stellt, erweist sich heute als echter Stressfaktor. Bringen Sie mehr Gelassenheit in Ihr Leben.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Die Gefahr besteht, dass Sie sich körperlich übernehmen, wenn Sie sich laufend auf sämtlichen Gebieten Höchstleistungen abverlangen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Heute könnte Ihr Glückstag werden. In eine bestimmte Sache wird nun endlich Klarheit gebracht. Freuen Sie sich auf die Abendstunden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie haben gelernt, vieles nicht so stark an sich herankommen zu lassen. Wenn es heute hektisch wird, behalten Sie einen kühlen Kopf.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Von der Leichtigkeit des Lebens scheint wenig spürbar zu sein. Sie hinterfragen die Dinge eher, als dass Sie ihnen Glauben schenken.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Das, was nie auf einem soliden Fundament stand, könnte heute ins Wanken geraten und Sie dazu veranlassen, die Dinge neu zu bewerten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Nutzen Sie die günstige Gelegenheit, um einen Fehler wieder auszugleichen. Die etwas angespannte Lage entspannt sich schnell wieder.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Etwas mehr Eigeninitiative könnte nicht schaden. Je eher Sie damit beginnen, desto früher erzielen Sie die erwünschten Fortschritte.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

So wie es aussieht, sorgen die Sterne heute für einen anregenden und aufbauenden Tag. Verstecken Sie Ihre eigenen Bedürfnisse nicht.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.