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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Wer bisher Ihre Gutmütigkeit für Schwäche hielt, wird sich jetzt wundern, denn Sie vermögen sich auch ganz energisch durchzusetzen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Zug bekommen? Rücken und Nacken reagieren zurzeit besonders empfindlich. Gezieltes Muskeltraining unterstützt den Bewegungsapparat.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie werden nicht an mehreren Stellen gleichzeitig tätig sein können. Zur Stressvermeidung lieber eines nach dem anderen erledigen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein wichtiger Termin platzt. Die Enttäuschung darüber dürfte sich dennoch schnell wieder abbauen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine gute Nachricht kommt zur rechten Zeit. Bleiben Sie trotzdem auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn es Ihnen etwas schwerfällt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie erkennen sofort, worauf es ankommt. Gerade jetzt wird es sich garantiert für Sie lohnen, aktiver zu sein. Sie sind in Hochform.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie sollten jetzt das in Angriff nehmen, was Ihnen persönlich am meisten liegt und Freude macht, private Aktivitäten miteinbezogen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es wird keinen Sinn haben, dass Sie gegen alles und jeden protestieren. Sie machen sich und Ihren Mitmenschen nur das Leben schwer.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Nicht alles persönlich nehmen! Wer sich etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Menschen zulegt, kommt gut durch den Tag.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ein Tag, der ausgezeichnete Voraussetzungen in sich birgt. Jetzt müssen Sie zupacken! Keinesfalls initiativlos vorübergehen lassen!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie müssen heute Ihr Verhalten nach den wechselnden Tagesereignissen richten. Auch privat könnte ein wenig Anpassung nicht schaden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Besonderes Augenmerk sollten Sie auf die Ordnung Ihrer finanziellen Angelegenheiten legen. Je organisierter Sie sind, desto besser.

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