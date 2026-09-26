Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Legen Sie sich nicht fest. Ein Entschluss lässt sich nur schwer umstoßen. Eine kleine Arbeitspause wird Ihnen neuen Schwung geben.
STIER
Das Ziel ist ganz nah. Verschwenden Sie nun Ihre Kräfte nicht an nebensächliche Dinge, sonst könnte Ihnen ein anderer zuvorkommen.
ZWILLINGE
Ein plötzlicher Glücksfall bringt Ihnen Vorteile. Nehmen Sie die Dinge getrost an, die man Ihnen mit Freuden zukommen lassen will.
KREBS
Sie brauchen nicht viel zum Glücklichsein. Ruhe genügt Ihnen schon. Ihr Schatz könnte allerdings andere Pläne für den Abend haben.
LÖWE
Einfach einmal nachgeben wäre nicht die schlechteste Idee wenn Sie es nicht zu einem Streit unter Freunden kommt lassen möchten.
JUNGFRAU
Um den Anforderungen gewachsen zu sein, brauchen Sie derzeit viel Energie. Achten Sie auf Rückzugsmomente, in denen Sie auftanken.
WAAGE
Ein zwar kurzes, aber heftiges Leistungstief gegen Mittag bringt Ihren Tagesplan durcheinander. Am Abend ruhig früh zu Bett gehen!
SKORPION
Eine Reihe von Erfolgen wird allein durch Ihren Fleiß erzielt. Im Tagesverlauf kann es zu leichten Konzentrationsproblemen kommen.
SCHÜTZE
Von den tausend Dingen, die Sie heute gerne erledigen würden, müssen Sie leider ein paar streichen. Die Zeit ist einfach zu knapp.
STEINBOCK
Immer nur probieren, das stellt Sie auf die Dauer auch nicht zufrieden. Entscheiden Sie sich. Sie könnten es sogar heute schaffen.
WASSERMANN
Es lohnt sich, wenn Sie heute mutig zu Ihren Überzeugungen stehen. Mag sein, dass das aber nicht immer bei anderen Anklang findet.
FISCHE
Beruflich besteht die Gefahr, dass gute Möglichkeiten für Geschäfte und Abschlüsse durch übereiltes Handeln zunichtegemacht werden.
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