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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Legen Sie sich nicht fest. Ein Entschluss lässt sich nur schwer umstoßen. Eine kleine Arbeitspause wird Ihnen neuen Schwung geben.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Das Ziel ist ganz nah. Verschwenden Sie nun Ihre Kräfte nicht an nebensächliche Dinge, sonst könnte Ihnen ein anderer zuvorkommen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein plötzlicher Glücksfall bringt Ihnen Vorteile. Nehmen Sie die Dinge getrost an, die man Ihnen mit Freuden zukommen lassen will.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie brauchen nicht viel zum Glücklichsein. Ruhe genügt Ihnen schon. Ihr Schatz könnte allerdings andere Pläne für den Abend haben.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Einfach einmal nachgeben wäre nicht die schlechteste Idee wenn Sie es nicht zu einem Streit unter Freunden kommt lassen möchten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Um den Anforderungen gewachsen zu sein, brauchen Sie derzeit viel Energie. Achten Sie auf Rückzugsmomente, in denen Sie auftanken.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ein zwar kurzes, aber heftiges Leistungstief gegen Mittag bringt Ihren Tagesplan durcheinander. Am Abend ruhig früh zu Bett gehen!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Eine Reihe von Erfolgen wird allein durch Ihren Fleiß erzielt. Im Tagesverlauf kann es zu leichten Konzentrationsproblemen kommen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Von den tausend Dingen, die Sie heute gerne erledigen würden, müssen Sie leider ein paar streichen. Die Zeit ist einfach zu knapp.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Immer nur probieren, das stellt Sie auf die Dauer auch nicht zufrieden. Entscheiden Sie sich. Sie könnten es sogar heute schaffen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es lohnt sich, wenn Sie heute mutig zu Ihren Überzeugungen stehen. Mag sein, dass das aber nicht immer bei anderen Anklang findet.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Beruflich besteht die Gefahr, dass gute Möglichkeiten für Geschäfte und Abschlüsse durch übereiltes Handeln zunichtegemacht werden.

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