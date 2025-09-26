Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

26. September 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ihr Beruf fordert Sie mehr, als Sie wahrhaben möchten. Freunde werden es Sie spüren lassen, wenn Sie ihnen zu wenig Zeit widmen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Stehen Sie fest zu einem Wort, das Sie gegeben haben. Machen Sie keinen Rückzieher, denn das würde man Ihnen mit Recht verübeln. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihre Verhandlungsführung ist jetzt derart geschickt, dass Sie imstande sind, aus jeder Situation den maximalen Nutzen zu ziehen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Gute Nachrichten in einer Wohnungs- oder Immobiliensache: Mit einer neuen Strategie bekommen Sie ein Finanzproblem in den Griff. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es wird Ihnen öfter einmal ein Kompliment gemacht. Da es wirklich von Herzen kommt, dürfen Sie sich auch ehrlich darüber freuen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, Sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie haben Biss und das zeigen Sie in Ihrem gegenwärtigen Projekt. So können Sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten durchsetzen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Taktgefühl und Einfühlungsvermögen sorgen dafür, dass ein Meinungsaustausch konstruktiv verläuft. Es wird sich zum Guten wenden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie treffen Menschen, die zwar viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Terminplanungen ganz schön durcheinander wirbeln können. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Höchst unbequeme Entscheidungen könnten Sie jetzt erwarten. Halten Sie sich an bewährte Spielregeln, anstatt zu experimentieren. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Überstürzen Sie nichts! Hektik würde nur Fehler hervorrufen. Ein paar außerplanmäßige Ausgaben lassen sich leider nicht umgehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.