Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.09.2025
WIDDER
Ihr Beruf fordert Sie mehr, als Sie wahrhaben möchten. Freunde werden es Sie spüren lassen, wenn Sie ihnen zu wenig Zeit widmen.
STIER
Stehen Sie fest zu einem Wort, das Sie gegeben haben. Machen Sie keinen Rückzieher, denn das würde man Ihnen mit Recht verübeln.
ZWILLINGE
Ihre Verhandlungsführung ist jetzt derart geschickt, dass Sie imstande sind, aus jeder Situation den maximalen Nutzen zu ziehen.
KREBS
Gute Nachrichten in einer Wohnungs- oder Immobiliensache: Mit einer neuen Strategie bekommen Sie ein Finanzproblem in den Griff.
LÖWE
Es wird Ihnen öfter einmal ein Kompliment gemacht. Da es wirklich von Herzen kommt, dürfen Sie sich auch ehrlich darüber freuen.
JUNGFRAU
Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, Sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein.
WAAGE
Sie haben Biss und das zeigen Sie in Ihrem gegenwärtigen Projekt. So können Sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten durchsetzen.
SKORPION
Taktgefühl und Einfühlungsvermögen sorgen dafür, dass ein Meinungsaustausch konstruktiv verläuft. Es wird sich zum Guten wenden.
SCHÜTZE
Sie treffen Menschen, die zwar viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Terminplanungen ganz schön durcheinander wirbeln können.
STEINBOCK
Höchst unbequeme Entscheidungen könnten Sie jetzt erwarten. Halten Sie sich an bewährte Spielregeln, anstatt zu experimentieren.
WASSERMANN
Überstürzen Sie nichts! Hektik würde nur Fehler hervorrufen. Ein paar außerplanmäßige Ausgaben lassen sich leider nicht umgehen.
FISCHE
Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.
