Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

26. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie dürften sich jetzt so wohlfühlen wie lange nicht mehr. Von Ihrem Elan wird Ihr gesamtes Umfeld angesteckt und mitgerissen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sehnsucht nach Ruhe stellt sich ein. Darum ist es nicht ausgeschlossen, dass der Abend ganz entspannt zu Hause verbracht wird. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Verschließen Sie sich nicht, wenn man auf Sie zukommt. Vertrauen Sie Ihrem guten Instinkt, der Sie doch selten im Stich lässt. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Die Bewältigung einer Aufgabe nimmt doch mehr Zeit in Anspruch, als Sie sich vorgestellt haben. Jetzt heißt es: improvisieren! Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Jetzt scheint sich eine Sache endlich zum Positiven zu wenden. Es zeigt sich, dass Ihre Bedenken vollkommen unbegründet waren. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihr Gerechtigkeitssinn wird auf die Probe gestellt. Heraushalten oder sich einmischen? Ihre Eingebung verrät, was richtig ist. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Akzeptieren Sie die Dinge, die Sie beim besten Willen nicht ändern können. Sie werden sehen, es geht Ihnen gleich viel besser. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Heute geht es darum, neue Ideen zu empfangen und auszusenden. Wer mit geschärften Sinnen in den Tag geht, wird sicher staunen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Das, was man Ihnen heute anvertraut, sollten Sie auf jeden Fall für sich behalten. Alles andere wäre ein Vertrauensmissbrauch. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die Sterne machen leichtgläubig. Prüfen Sie den Wahrheitsgehalt von dem, was Ihnen zu Ohren kommt, lieber noch einmal in Ruhe. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Kleine Aufmerksamkeiten bestärken das gute Arbeitsklima, das gilt gerade für diese Zeit. Es müssen ja keine großen Dinge sein!