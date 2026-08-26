Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie dürften sich jetzt so wohlfühlen wie lange nicht mehr. Von Ihrem Elan wird Ihr gesamtes Umfeld angesteckt und mitgerissen.
STIER
Sehnsucht nach Ruhe stellt sich ein. Darum ist es nicht ausgeschlossen, dass der Abend ganz entspannt zu Hause verbracht wird.
ZWILLINGE
Verschließen Sie sich nicht, wenn man auf Sie zukommt. Vertrauen Sie Ihrem guten Instinkt, der Sie doch selten im Stich lässt.
KREBS
Die Bewältigung einer Aufgabe nimmt doch mehr Zeit in Anspruch, als Sie sich vorgestellt haben. Jetzt heißt es: improvisieren!
LÖWE
Jetzt scheint sich eine Sache endlich zum Positiven zu wenden. Es zeigt sich, dass Ihre Bedenken vollkommen unbegründet waren.
JUNGFRAU
Ihr Gerechtigkeitssinn wird auf die Probe gestellt. Heraushalten oder sich einmischen? Ihre Eingebung verrät, was richtig ist.
WAAGE
Akzeptieren Sie die Dinge, die Sie beim besten Willen nicht ändern können. Sie werden sehen, es geht Ihnen gleich viel besser.
SKORPION
Heute geht es darum, neue Ideen zu empfangen und auszusenden. Wer mit geschärften Sinnen in den Tag geht, wird sicher staunen.
SCHÜTZE
Das, was man Ihnen heute anvertraut, sollten Sie auf jeden Fall für sich behalten. Alles andere wäre ein Vertrauensmissbrauch.
STEINBOCK
Die Sterne machen leichtgläubig. Prüfen Sie den Wahrheitsgehalt von dem, was Ihnen zu Ohren kommt, lieber noch einmal in Ruhe.
WASSERMANN
Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus.
FISCHE
Kleine Aufmerksamkeiten bestärken das gute Arbeitsklima, das gilt gerade für diese Zeit. Es müssen ja keine großen Dinge sein!
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