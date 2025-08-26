Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.08.2025
WIDDER
Decken Sie ein Finanzloch rechtzeitig ab. Lassen Sie sich auch durch momentanen Zweckoptimismus davon nicht abbringen.
STIER
Wenn Sie Ihre Abwehrhaltung nicht überwinden, dürften Sie wohl auf Widerstände im zwischenmenschlichen Bereich stoßen.
ZWILLINGE
Ein paar Erlebnisse aus Ihrer Vergangenheit beschäftigen Sie immer noch. Die haben Sie noch nicht richtig verarbeitet.
KREBS
Seien Sie neuen Leuten gegenüber aufgeschlossen. Sie könnten für Ihr zukünftiges Fortkommen von großer Bedeutung sein.
LÖWE
Amors Pfeile scheinen Sie getroffen zu haben. Sie können an nichts anderes mehr denken als an Ihre neue Bekanntschaft.
JUNGFRAU
Trotz der Unstimmigkeiten im Beruf und Privatbereich gelingt es Ihnen ausgezeichnet, die richtigen Lösungen zu finden.
WAAGE
Wie gut, dass Sie nicht so schnell aufgeben. Was Sie in den nächsten Tagen brauchen, ist vor allem Durchhaltevermögen.
SKORPION
Ein Tag der erfreulichen Überraschungen! Am Abend können Sie mit Stolz von sich behaupten, einiges geleistet zu haben.
SCHÜTZE
Zimmern Sie sich Ihre Probleme nicht manchmal selbst? Nur wer Sie gut kennt, wird dafür Verständnis aufbringen können.
STEINBOCK
Verlockenden Angeboten zu widerstehen, scheint alles andere als leicht zu sein. Sie könnten mehr ausgeben als geplant.
WASSERMANN
Partnerprobleme sind nicht ausgeschlossen. Mit Geduld und Verständnis werden Sie die Spannungen in den Griff bekommen.
FISCHE
Nun können Sie an die Verwirklichung eines Planes gehen. Lassen Sie sich durch niemanden von Ihrer Meinung abbringen.
