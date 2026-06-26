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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

An Finanzierungsgeschäfte aller Art mit Fingerspitzengefühl herangehen! Große Versprechungen mit Skepsis und Besonnenheit bewerten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Übertriebene Skepsis ist nicht immer und in jedem Fall angebracht. Versuchen Sie stattdessen, etwas offener an Neues heranzutreten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie laufen Gefahr, sich in einigen Bereichen zu verplanen. Bei einer Sache gehen Sie härter mit sich ins Gericht, als es nötig ist.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Mit kleineren Störfaktoren, die sich hauptsächlich auf dem beruflichen bzw. finanziellen Sektor abspielen, sollte gerechnet werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie handeln verantwortungsbewusst, man profitiert von Ihrem guten Timing. Sie steigen die Erfolgsleiter empor.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es kommt ganz auf die Wahl Ihrer Worte an. Damit Kritik nicht falsch verstanden wird, sollten Sie den Zeitpunkt mit Bedacht wählen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es ist heute gar nicht so leicht hinzunehmen, dass ein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Versuchen Sie es mit Kompromissbereitschaft.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Gute Aussichten werden Ihren Tatendrang beflügeln. Es kündigt sich auch eine besondere Überraschung an. Sie werden sich sehr freuen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ihre Ideen sind überzeugend. Nur die Gelegenheit zur Umsetzung fehlt noch. Wenn sich nichts bewegt, sollten Sie aktiver werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie stecken voller Abenteuerlust, Engagement und Risikobereitschaft. In dieser Phase könnten Sie geradezu Unglaubliches vollbringen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Wer sich jetzt ernsthaft um die Erweiterung eines Aufgabenbereiches bemüht, erhält ein paar tolle Chancen, beruflich weiterzukommen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet.

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