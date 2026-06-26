Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
An Finanzierungsgeschäfte aller Art mit Fingerspitzengefühl herangehen! Große Versprechungen mit Skepsis und Besonnenheit bewerten.
STIER
Übertriebene Skepsis ist nicht immer und in jedem Fall angebracht. Versuchen Sie stattdessen, etwas offener an Neues heranzutreten.
ZWILLINGE
Sie laufen Gefahr, sich in einigen Bereichen zu verplanen. Bei einer Sache gehen Sie härter mit sich ins Gericht, als es nötig ist.
KREBS
Mit kleineren Störfaktoren, die sich hauptsächlich auf dem beruflichen bzw. finanziellen Sektor abspielen, sollte gerechnet werden.
LÖWE
Sie handeln verantwortungsbewusst, man profitiert von Ihrem guten Timing. Sie steigen die Erfolgsleiter empor.
JUNGFRAU
Es kommt ganz auf die Wahl Ihrer Worte an. Damit Kritik nicht falsch verstanden wird, sollten Sie den Zeitpunkt mit Bedacht wählen.
WAAGE
Es ist heute gar nicht so leicht hinzunehmen, dass ein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Versuchen Sie es mit Kompromissbereitschaft.
SKORPION
Gute Aussichten werden Ihren Tatendrang beflügeln. Es kündigt sich auch eine besondere Überraschung an. Sie werden sich sehr freuen.
SCHÜTZE
Ihre Ideen sind überzeugend. Nur die Gelegenheit zur Umsetzung fehlt noch. Wenn sich nichts bewegt, sollten Sie aktiver werden.
STEINBOCK
Sie stecken voller Abenteuerlust, Engagement und Risikobereitschaft. In dieser Phase könnten Sie geradezu Unglaubliches vollbringen.
WASSERMANN
Wer sich jetzt ernsthaft um die Erweiterung eines Aufgabenbereiches bemüht, erhält ein paar tolle Chancen, beruflich weiterzukommen.
FISCHE
Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen