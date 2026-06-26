Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

26. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. An Finanzierungsgeschäfte aller Art mit Fingerspitzengefühl herangehen! Große Versprechungen mit Skepsis und Besonnenheit bewerten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Übertriebene Skepsis ist nicht immer und in jedem Fall angebracht. Versuchen Sie stattdessen, etwas offener an Neues heranzutreten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie laufen Gefahr, sich in einigen Bereichen zu verplanen. Bei einer Sache gehen Sie härter mit sich ins Gericht, als es nötig ist. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Mit kleineren Störfaktoren, die sich hauptsächlich auf dem beruflichen bzw. finanziellen Sektor abspielen, sollte gerechnet werden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie handeln verantwortungsbewusst, man profitiert von Ihrem guten Timing. Sie steigen die Erfolgsleiter empor. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es kommt ganz auf die Wahl Ihrer Worte an. Damit Kritik nicht falsch verstanden wird, sollten Sie den Zeitpunkt mit Bedacht wählen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es ist heute gar nicht so leicht hinzunehmen, dass ein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Versuchen Sie es mit Kompromissbereitschaft. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Gute Aussichten werden Ihren Tatendrang beflügeln. Es kündigt sich auch eine besondere Überraschung an. Sie werden sich sehr freuen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ihre Ideen sind überzeugend. Nur die Gelegenheit zur Umsetzung fehlt noch. Wenn sich nichts bewegt, sollten Sie aktiver werden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie stecken voller Abenteuerlust, Engagement und Risikobereitschaft. In dieser Phase könnten Sie geradezu Unglaubliches vollbringen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Wer sich jetzt ernsthaft um die Erweiterung eines Aufgabenbereiches bemüht, erhält ein paar tolle Chancen, beruflich weiterzukommen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet.