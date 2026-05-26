Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

26. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Lassen Sie die Vergangenheit endgültig ruhen. Konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart und erfreuen Sie sich an dem, was Sie haben. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Schrauben Sie die Erwartungen an sich selbst einmal ein wenig herunter. Sie können mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit zufrieden sein. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie können nun getrost einen Kompromiss schließen. Beide Seiten zeigen sich zufrieden mit den Ergebnissen. Treiben Sie heute Sport. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es mag Ihnen heute schwerer fallen, sich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Dennoch sollten Sie eine Einladung annehmen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ihr Gefühlsleben könnte Sie aus dem Gleichgewicht bringen. Lassen Sie sich das Wort nicht im Munde umdrehen. Setzen Sie sich durch. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie sind beruflich zu stark engagiert. Ihnen fehlt eine erholsame Pause oder ein lieber Mensch, der Sie auf andere Gedanken bringt. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Wer so charmant aus der Reihe tanzt, hat nichts zu befürchten. Selbst Ihre lockeren Sprüche klingen in fremden Ohren irgendwie gut. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Unruhestifter Mars sorgt kurzfristig für Aufregung oder Hektik. Gut, wenn Sie es heute nicht zu Auseinandersetzungen kommen ließen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Rund um die Liebe ist es zurzeit ruhig geworden. Das kann sich heute ändern. Am Nachmittag kommt es zu einer prickelnden Begegnung. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein anstrengender Tag ruft nach einem entspannten Abend. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingslektüre und lassen Sie die Seele baumeln. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nur wohlüberlegtes, vernünftiges Handeln führt zum Ziel. Für Experimente, vor allem finanzieller Art, ist die Zeit weniger günstig.