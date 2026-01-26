AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Statt das Kopfkino laufen zu lassen, erledigen Sie lieber liegen gebliebene Arbeiten. Das ist viel produktiver und hebt die Laune.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Um sich einer Sache wirklich sicher zu sein, lohnt es sich, den prüfenden Blick schweifen zu lassen. Passen Sie deshalb genau auf.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Das Neue scheint Sie sehr stark zu verunsichern. Umso wichtiger ist es, sich die eigenen Stärken immer wieder vor Augen zu halten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Kleinere Aufregungen positiver Art sorgen für einen recht bewegten Tagesablauf. Im Arbeitsbereich etwas weniger Hektik verbreiten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Mit Abwarten kommen Sie heute nicht voran. Zeigen Sie Ihren guten Willen in einer Sache und blicken Sie Ihrem Ziel mutig ins Auge.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es zeigt sich, auf wen Sie sich verlassen können und bei wem Sie vorsichtig sein sollten. Achten Sie unbedingt auf Ihre Intuition.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ihnen könnte es heute schwerfallen, sich mit Routinearbeiten zu befassen. Leider können sich dadurch schnell Fehler einschleichen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Bleiben Sie optimistisch! Freundschaft und Liebe werden Ihnen über einen Tag hinweghelfen, an dem es auch einmal schwieriger wird.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie können nun einmal nicht alles unter Kontrolle haben. Zum Glück, denn mit dieser Einsicht lässt sich vieles entspannter regeln.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie machen viele neue Erfahrungen, die sich auch auf Ihre beruflichen Pläne auswirken. Außerdem erweitert sich Ihr Bekanntenkreis.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.