Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

26. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Statt das Kopfkino laufen zu lassen, erledigen Sie lieber liegen gebliebene Arbeiten. Das ist viel produktiver und hebt die Laune. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Um sich einer Sache wirklich sicher zu sein, lohnt es sich, den prüfenden Blick schweifen zu lassen. Passen Sie deshalb genau auf. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Das Neue scheint Sie sehr stark zu verunsichern. Umso wichtiger ist es, sich die eigenen Stärken immer wieder vor Augen zu halten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Kleinere Aufregungen positiver Art sorgen für einen recht bewegten Tagesablauf. Im Arbeitsbereich etwas weniger Hektik verbreiten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Mit Abwarten kommen Sie heute nicht voran. Zeigen Sie Ihren guten Willen in einer Sache und blicken Sie Ihrem Ziel mutig ins Auge. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Es zeigt sich, auf wen Sie sich verlassen können und bei wem Sie vorsichtig sein sollten. Achten Sie unbedingt auf Ihre Intuition. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ihnen könnte es heute schwerfallen, sich mit Routinearbeiten zu befassen. Leider können sich dadurch schnell Fehler einschleichen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Bleiben Sie optimistisch! Freundschaft und Liebe werden Ihnen über einen Tag hinweghelfen, an dem es auch einmal schwieriger wird. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie können nun einmal nicht alles unter Kontrolle haben. Zum Glück, denn mit dieser Einsicht lässt sich vieles entspannter regeln. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie machen viele neue Erfahrungen, die sich auch auf Ihre beruflichen Pläne auswirken. Außerdem erweitert sich Ihr Bekanntenkreis.