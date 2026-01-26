Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.01.2026
WIDDER
Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach.
STIER
Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können.
ZWILLINGE
Statt das Kopfkino laufen zu lassen, erledigen Sie lieber liegen gebliebene Arbeiten. Das ist viel produktiver und hebt die Laune.
KREBS
Um sich einer Sache wirklich sicher zu sein, lohnt es sich, den prüfenden Blick schweifen zu lassen. Passen Sie deshalb genau auf.
LÖWE
Das Neue scheint Sie sehr stark zu verunsichern. Umso wichtiger ist es, sich die eigenen Stärken immer wieder vor Augen zu halten.
JUNGFRAU
Kleinere Aufregungen positiver Art sorgen für einen recht bewegten Tagesablauf. Im Arbeitsbereich etwas weniger Hektik verbreiten.
WAAGE
Mit Abwarten kommen Sie heute nicht voran. Zeigen Sie Ihren guten Willen in einer Sache und blicken Sie Ihrem Ziel mutig ins Auge.
SKORPION
Es zeigt sich, auf wen Sie sich verlassen können und bei wem Sie vorsichtig sein sollten. Achten Sie unbedingt auf Ihre Intuition.
SCHÜTZE
Ihnen könnte es heute schwerfallen, sich mit Routinearbeiten zu befassen. Leider können sich dadurch schnell Fehler einschleichen.
STEINBOCK
Bleiben Sie optimistisch! Freundschaft und Liebe werden Ihnen über einen Tag hinweghelfen, an dem es auch einmal schwieriger wird.
WASSERMANN
Sie können nun einmal nicht alles unter Kontrolle haben. Zum Glück, denn mit dieser Einsicht lässt sich vieles entspannter regeln.
FISCHE
Sie machen viele neue Erfahrungen, die sich auch auf Ihre beruflichen Pläne auswirken. Außerdem erweitert sich Ihr Bekanntenkreis.
