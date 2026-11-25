Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Der Tag dürfte höchst anregend und abwechslungsreich verlaufen. Sorgen Sie dafür, dass Wichtiges bis zum Mittag erledigt ist.
STIER
Ihre Direktheit und Ihr Ehrgeiz in allen Ehren. Heute sollten Sie darauf verzichten und lieber den diplomatischen Weg wählen.
ZWILLINGE
Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt.
KREBS
Sie sollten einem Menschen zeigen, dass Sie Sympathie für ihn empfinden, sonst laufen Sie am Ende noch an Ihrem Glück vorbei.
LÖWE
Nur nicht lockerlassen! Durch Verhandlungen, Gespräche oder bei einem wichtigen Besuch wird Entscheidendes zu erreichen sein.
JUNGFRAU
Unter dem Einfluss der Sterne fällt es Ihnen heute besonders leicht, anderen entgegenzukommen. Das sorgt für Sympathiepunkte.
WAAGE
Verzichten Sie heute lieber auf Süßes und Fettes. Raffen Sie sich zu einer Joggingrunde auf. Das kurbelt den Stoffwechsel an.
SKORPION
Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren.
SCHÜTZE
Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen.
STEINBOCK
Schnäppchensucher sollten unbedingt Augen und Ohren offen halten. Sie könnten fündig werden. Ihr Konto wird es sicher freuen.
WASSERMANN
Es macht Ihnen nichts aus, wenn ein anderer jetzt ein paar Ihrer Aufgaben übernimmt. Ihnen kommt Hilfe momentan sehr gelegen.
FISCHE
Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie.
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