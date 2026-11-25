Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

25. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Der Tag dürfte höchst anregend und abwechslungsreich verlaufen. Sorgen Sie dafür, dass Wichtiges bis zum Mittag erledigt ist. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihre Direktheit und Ihr Ehrgeiz in allen Ehren. Heute sollten Sie darauf verzichten und lieber den diplomatischen Weg wählen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Versuchen Sie nicht, sich vor Aufgaben zu drücken. Achten Sie genau auf Ihre Termine, dann wird Ihre Zuverlässigkeit belohnt. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie sollten einem Menschen zeigen, dass Sie Sympathie für ihn empfinden, sonst laufen Sie am Ende noch an Ihrem Glück vorbei. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Nur nicht lockerlassen! Durch Verhandlungen, Gespräche oder bei einem wichtigen Besuch wird Entscheidendes zu erreichen sein. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Unter dem Einfluss der Sterne fällt es Ihnen heute besonders leicht, anderen entgegenzukommen. Das sorgt für Sympathiepunkte. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Verzichten Sie heute lieber auf Süßes und Fettes. Raffen Sie sich zu einer Joggingrunde auf. Das kurbelt den Stoffwechsel an. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Schnäppchensucher sollten unbedingt Augen und Ohren offen halten. Sie könnten fündig werden. Ihr Konto wird es sicher freuen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es macht Ihnen nichts aus, wenn ein anderer jetzt ein paar Ihrer Aufgaben übernimmt. Ihnen kommt Hilfe momentan sehr gelegen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie.