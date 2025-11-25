Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.11.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es ist heute gar nicht so leicht hinzunehmen, dass ein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Versuchen Sie es mit Kompromissbereitschaft.
STIER
Was Sie brauchen, ist ein treuer und zuverlässiger Partner. Das würde Ihnen jetzt den Rückhalt geben, den Sie so dringend benötigen.
ZWILLINGE
Gute Aussichten werden Ihren Tatendrang beflügeln. Es kündigt sich auch eine besondere Überraschung an. Sie werden sich sehr freuen.
KREBS
Sie stecken voller Abenteuerlust, Engagement und Risikobereitschaft. In dieser Phase könnten Sie geradezu Unglaubliches vollbringen.
LÖWE
Ihre Ideen sind überzeugend. Nur die Gelegenheit zur Umsetzung fehlt noch. Wenn sich nichts bewegt, sollten Sie selbst aktiv werden.
JUNGFRAU
Der heutige Tag beginnt besonders aufregend und hält noch einige Überraschungen für Sie bereit. Was Sie anpacken, wird Erfolg haben.
WAAGE
Sie sind in Partylaune und die Aussichten sind günstig. Greifen Sie doch einfach jede Gelegenheit beim Schopf und seien Sie spontan.
SKORPION
Eine leicht undurchschaubare Angelegenheit kann endlich aufgeklärt werden. Sie spüren deutlich, dass es stimmungsmäßig aufwärtsgeht.
SCHÜTZE
Um zu guten Ergebnissen zu kommen, werden Sie in der jetzigen Zeit deutlich mehr Energie aufbringen müssen als in der Vergangenheit.
STEINBOCK
Einige finanzielle Probleme der vergangenen Tage werden Sie nun mit Leichtigkeit lösen können. Ihre Stimmung bessert sich zusehends.
WASSERMANN
Trotz aller Aktivität sollten Sie sich genug Freiraum für Privates lassen. Einem belanglosen Flirt dennoch lieber aus dem Weg gehen!
FISCHE
Die Erwartungen, die Sie insgeheim hegen, werden nicht ganz erfüllt. Am Abend gilt es, eine belanglose Sache nicht zu dramatisieren.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen