Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

25. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Das Alltagsgeschehen erfordert volle Aufmerksamkeit von Ihnen! Mit stärkerer Eigeninitiative könnten Sie erheblich mehr erreichen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es könnte durchaus etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, sich mit einer Sache vertraut zu machen. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Wenn Sie feststellen, dass die eingeschlagene Richtung nicht die richtige ist, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, etwas zu ändern. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie sollten zum jetzigen Zeitpunkt keine langfristig bindenden Zusagen machen. Das Gleiche gilt für Expansionspläne jeglicher Art. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die Aussichten auf ein gutes Geschäft sind verlockend. Noch besser ist es jetzt um die Liebe bestellt. Geduld zahlt sich eben aus. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Um Ruhe in eine aufgeheizte Debatte zu bringen, braucht es nicht immer viele Worte. Sie schaffen es allein durch Ihre Anwesenheit. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Übertreiben Sie Ihre Lässigkeit nicht. Die Gefühle des Partners sollten Sie sehr ernst nehmen, sonst droht ein Beziehungsgewitter. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Lassen Sie sich von Aufregungen, die sich in Ihrer Umgebung ankündigen, nicht verunsichern. Sie selbst sind davon nicht betroffen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. In einer wichtigen Sache wird es nun wirklich höchste Eisenbahn. Raffen Sie sich auf und erledigen Sie die Angelegenheit umgehend. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Von wichtigen Absprachen oder persönlichen Beziehungen, aber auch von Eingaben an Behörden dürfen Sie sich jetzt einiges erhoffen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie haben das Glück, dass Ihre großen und kleinen Unternehmungen Anerkennung finden. Es fehlt Ihnen nicht an weiteren guten Ideen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie kommen zwischendurch nur langsam voran und neigen dadurch zu Selbstzweifeln. Trösten Sie sich, es gibt zum Glück bessere Tage!