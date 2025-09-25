Horoskop: Das Tageshoroskop vom 25.09.2025
WIDDER
Eine Sehnsucht füllt Sie heute aus, die Sie selbst erstaunt. Telefonische Neuigkeiten? Behalten Sie diese aber vorerst für sich.
STIER
Jetzt sollten Sie neue Pläne schmieden oder die alten noch einmal überdenken. Der Tag ist wie geschaffen für neue Zielsetzungen.
ZWILLINGE
In unerwarteter Weise wird Ihnen spontan Hilfe angeboten. Sie sollten sie nicht ausschlagen. Ihrem Image tut das keinen Abbruch.
KREBS
Halten Sie die Augen und Ohren offen. Merkur hat Sie auf der Liste, es kommt heute zu schönen Möglichkeiten und Chancen für Sie.
LÖWE
Wenn andere zögern, dann ist der Moment gekommen, an dem Sie Ihre Talente unter Beweis stellen können. Ruhig etwas mutiger sein!
JUNGFRAU
Nutzen Sie diesen Tag unbedingt zur mittelfristigen Planung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie liegen tendenziell richtig.
WAAGE
Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können!
SKORPION
Um die Wahrheit herauszufinden, müssen Sie zwischen den Zeilen lesen, ansonsten wäre eine Nachricht für Sie nur die Hälfte wert.
SCHÜTZE
Nicht kleinlich sein, wenn sich jemand nicht sofort erkenntlich zeigt. Hohe Erwartungen bergen das Risiko, enttäuscht zu werden.
STEINBOCK
Gehen Sie mit frischem Mut an eine Sache heran, von der Sie momentan mit Recht sehr überzeugt sind. Sie werden sich durchsetzen.
WASSERMANN
Knapp vorbei ist auch daneben. Da haben Sie wohl ein paar wichtige Details vergessen. Keine Bange, es lässt sich wieder richten!
FISCHE
Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen.
