Horoskop: Das Tageshoroskop vom 25.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine Sehnsucht füllt Sie heute aus, die Sie selbst erstaunt. Telefonische Neuigkeiten? Behalten Sie diese aber vorerst für sich.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Jetzt sollten Sie neue Pläne schmieden oder die alten noch einmal überdenken. Der Tag ist wie geschaffen für neue Zielsetzungen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

In unerwarteter Weise wird Ihnen spontan Hilfe angeboten. Sie sollten sie nicht ausschlagen. Ihrem Image tut das keinen Abbruch.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Halten Sie die Augen und Ohren offen. Merkur hat Sie auf der Liste, es kommt heute zu schönen Möglichkeiten und Chancen für Sie.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Wenn andere zögern, dann ist der Moment gekommen, an dem Sie Ihre Talente unter Beweis stellen können. Ruhig etwas mutiger sein!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Nutzen Sie diesen Tag unbedingt zur mittelfristigen Planung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie liegen tendenziell richtig.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Um die Wahrheit herauszufinden, müssen Sie zwischen den Zeilen lesen, ansonsten wäre eine Nachricht für Sie nur die Hälfte wert.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Nicht kleinlich sein, wenn sich jemand nicht sofort erkenntlich zeigt. Hohe Erwartungen bergen das Risiko, enttäuscht zu werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Gehen Sie mit frischem Mut an eine Sache heran, von der Sie momentan mit Recht sehr überzeugt sind. Sie werden sich durchsetzen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Knapp vorbei ist auch daneben. Da haben Sie wohl ein paar wichtige Details vergessen. Keine Bange, es lässt sich wieder richten!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen.

