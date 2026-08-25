Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie könnten einen Fehler vermeiden, wenn Sie bereit wären, einen Rat anzunehmen. Vertrauen Sie auf Ihre persönlichen Stärken.
STIER
Verzichten Sie heute lieber auf Süßes und Fettes. Raffen Sie sich zu einer Joggingrunde auf. Das kurbelt den Stoffwechsel an.
ZWILLINGE
Ihre Aufgaben schaffen Sie heute mit links. Mit der Kommunikation tun sich Paare jedoch schwer. Gehen Sie abends schön essen.
KREBS
Langsam sollten Sie Ihre Pläne in den Griff bekommen, da Berufs- und Privatleben Sie nun verstärkt in Anspruch nehmen werden.
LÖWE
In einer beruflichen Sache sollten Sie in hohem Maß Diplomatie walten lassen. Ein Gesprächspartner wird sehr hartnäckig sein.
JUNGFRAU
Sie sind heute von Ihrer Meinung mehr als überzeugt und daher ungern bereit, den Standpunkt eines Mitmenschen zu akzeptieren.
WAAGE
Um zur Lösung eines Problems zu kommen, sollten Sie versuchen, ein bestehendes Hemmnis von einer anderen Seite zu betrachten.
SKORPION
Einen Vorwurf brauchen Sie nicht allzu ernst zu nehmen, da er ohnehin nicht berechtigt ist. Verhalten Sie sich also besonnen.
SCHÜTZE
Es macht Ihnen nichts aus, wenn ein anderer jetzt ein paar Ihrer Aufgaben übernimmt. Ihnen kommt Hilfe momentan sehr gelegen.
STEINBOCK
In einer fast schon euphorischen Stimmung könnten Sie heute etwas zusagen, was Sie morgen vielleicht gar nicht halten können.
WASSERMANN
Obwohl Sie sehr selbstbewusst auftreten, bleibt dennoch spürbar, dass Sie von einer Sache selbst nicht so ganz überzeugt sind.
FISCHE
Gehen Sie einer Angelegenheit, die Sie in Ihrer Entfaltung behindert, auf den Grund. Verlassen Sie sich nicht auf den Zufall.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen