Horoskop: Das Tageshoroskop vom 25.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

25. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Lassen Sie sich Ihre gute Laune durch nichts und niemanden verderben, sondern genießen Sie das Gefühl völliger Zufriedenheit. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Die Hoffnung auf das gute Gelingen eines interessanten Projekts vorschnell aufzugeben, ist für Sie bestimmt keine gute Alternative. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Größere Kontaktfreudigkeit bringt beruflich wie privat Vorteile. Planet Venus unterstützt Liebes- und Freundschaftsangelegenheiten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Rücken und Nacken reagieren zurzeit besonders empfindlich. Gezieltes Muskeltraining unterstützt den Bewegungsapparat. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Auch wenn es vielleicht schmerzt, werden Sie einige Dinge im privaten Bereich so hinnehmen müssen, wie sie sich Ihnen präsentieren. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Behalten Sie Ihre Einnahmen und das, was vom Konto abgebucht wird, gut im Auge. Spontankäufe sollten heute lieber vermieden werden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie erkennen sofort, worauf es ankommt. Gerade jetzt wird es sich garantiert für Sie lohnen, aktiver zu sein. Sie sind in Hochform. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein wichtiger Termin platzt. Die Enttäuschung darüber dürfte sich dennoch schnell wieder abbauen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein kleines Ärgernis wird schnell wieder vergessen sein, wenn Ihnen eine Entschuldigung überbracht worden ist. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Mit Ungeduld und Eigensinn werden Sie nichts erreichen. Unliebsame Überraschungen lassen sich durch vorsichtiges Handeln vermeiden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie sollten jetzt das in Angriff nehmen, was Ihnen persönlich am meisten liegt und Freude macht, private Aktivitäten miteinbezogen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nicht alles persönlich nehmen! Wer sich etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Menschen zulegt, kommt gut durch den Tag.