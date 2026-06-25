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Horoskop: Das Tageshoroskop vom 25.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Lassen Sie sich Ihre gute Laune durch nichts und niemanden verderben, sondern genießen Sie das Gefühl völliger Zufriedenheit.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Die Hoffnung auf das gute Gelingen eines interessanten Projekts vorschnell aufzugeben, ist für Sie bestimmt keine gute Alternative.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Größere Kontaktfreudigkeit bringt beruflich wie privat Vorteile. Planet Venus unterstützt Liebes- und Freundschaftsangelegenheiten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Rücken und Nacken reagieren zurzeit besonders empfindlich. Gezieltes Muskeltraining unterstützt den Bewegungsapparat.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Auch wenn es vielleicht schmerzt, werden Sie einige Dinge im privaten Bereich so hinnehmen müssen, wie sie sich Ihnen präsentieren.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Behalten Sie Ihre Einnahmen und das, was vom Konto abgebucht wird, gut im Auge. Spontankäufe sollten heute lieber vermieden werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie erkennen sofort, worauf es ankommt. Gerade jetzt wird es sich garantiert für Sie lohnen, aktiver zu sein. Sie sind in Hochform.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein wichtiger Termin platzt. Die Enttäuschung darüber dürfte sich dennoch schnell wieder abbauen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein kleines Ärgernis wird schnell wieder vergessen sein, wenn Ihnen eine Entschuldigung überbracht worden ist.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Mit Ungeduld und Eigensinn werden Sie nichts erreichen. Unliebsame Überraschungen lassen sich durch vorsichtiges Handeln vermeiden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie sollten jetzt das in Angriff nehmen, was Ihnen persönlich am meisten liegt und Freude macht, private Aktivitäten miteinbezogen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Nicht alles persönlich nehmen! Wer sich etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Menschen zulegt, kommt gut durch den Tag.

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