Horoskop: Das Tageshoroskop vom 25.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Lassen Sie sich Ihre gute Laune durch nichts und niemanden verderben, sondern genießen Sie das Gefühl völliger Zufriedenheit.
STIER
Die Hoffnung auf das gute Gelingen eines interessanten Projekts vorschnell aufzugeben, ist für Sie bestimmt keine gute Alternative.
ZWILLINGE
Größere Kontaktfreudigkeit bringt beruflich wie privat Vorteile. Planet Venus unterstützt Liebes- und Freundschaftsangelegenheiten.
KREBS
Rücken und Nacken reagieren zurzeit besonders empfindlich. Gezieltes Muskeltraining unterstützt den Bewegungsapparat.
LÖWE
Auch wenn es vielleicht schmerzt, werden Sie einige Dinge im privaten Bereich so hinnehmen müssen, wie sie sich Ihnen präsentieren.
JUNGFRAU
Behalten Sie Ihre Einnahmen und das, was vom Konto abgebucht wird, gut im Auge. Spontankäufe sollten heute lieber vermieden werden.
WAAGE
Sie erkennen sofort, worauf es ankommt. Gerade jetzt wird es sich garantiert für Sie lohnen, aktiver zu sein. Sie sind in Hochform.
SKORPION
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein wichtiger Termin platzt. Die Enttäuschung darüber dürfte sich dennoch schnell wieder abbauen.
SCHÜTZE
Ein kleines Ärgernis wird schnell wieder vergessen sein, wenn Ihnen eine Entschuldigung überbracht worden ist.
STEINBOCK
Mit Ungeduld und Eigensinn werden Sie nichts erreichen. Unliebsame Überraschungen lassen sich durch vorsichtiges Handeln vermeiden.
WASSERMANN
Sie sollten jetzt das in Angriff nehmen, was Ihnen persönlich am meisten liegt und Freude macht, private Aktivitäten miteinbezogen.
FISCHE
Nicht alles persönlich nehmen! Wer sich etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Menschen zulegt, kommt gut durch den Tag.
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