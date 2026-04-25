Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Gehen Sie mit der eigenen Gesundheit etwas sorgsamer um. Ständiger Schlafmangel könnte sich negativ auf das Immunsystem auswirken.
STIER
Der heutige Tag bedeutet eine Herausforderung in Sachen Disziplin und Planung. Lassen Sie sich nicht von Ihren Vorhaben abbringen.
ZWILLINGE
Versuchen Sie, einen alten Streit zu begraben, auch wenn es Ihnen schwerfällt, als Erste(r) die Schritte zur Versöhnung zu machen.
KREBS
Nun hält es Sie nicht mehr in den vier Wänden, es treibt Sie hinaus. Sie fühlen sich rundum fit und sind voller Unternehmungslust.
LÖWE
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind nur vorübergehend. Mit der Ihnen angeborenen Diplomatie werden Sie das Problem schnell lösen.
JUNGFRAU
Sie müssen unter Umständen einsehen, dass Ihre körperlichen Kräfte nicht unbegrenzt sind. Ursache könnte eine Dauerbelastung sein.
WAAGE
Sich immer und überall auf Vernunft, kühlen Verstand und logisches Denken zu verlassen, ist ganz gewiss nicht das richtige Rezept.
SKORPION
Falls Sie sich gesundheitlich nicht überfordern, kommen Sie bestens über die Runden. Alles Vorrangige möglichst schnell erledigen!
SCHÜTZE
Den täglichen Routinearbeiten sind Sie nun spielend gewachsen. Ihre Ausdauer und Liebe zum Detail sind derzeit kaum zu überbieten.
STEINBOCK
Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen.
WASSERMANN
Geben Sie jemandem, der Ihnen sehr wichtig ist, eine zweite Chance. Versuchen Sie, eine Angelegenheit nicht so verbissen zu sehen.
FISCHE
Heute Unsicherheitsfaktoren unbedingt einkalkulieren! Seien Sie besonders vorsichtig und kritisch, wenn Ihnen etwas angeboten wird.
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