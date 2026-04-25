Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

25. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Gehen Sie mit der eigenen Gesundheit etwas sorgsamer um. Ständiger Schlafmangel könnte sich negativ auf das Immunsystem auswirken. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Der heutige Tag bedeutet eine Herausforderung in Sachen Disziplin und Planung. Lassen Sie sich nicht von Ihren Vorhaben abbringen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Versuchen Sie, einen alten Streit zu begraben, auch wenn es Ihnen schwerfällt, als Erste(r) die Schritte zur Versöhnung zu machen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Nun hält es Sie nicht mehr in den vier Wänden, es treibt Sie hinaus. Sie fühlen sich rundum fit und sind voller Unternehmungslust. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind nur vorübergehend. Mit der Ihnen angeborenen Diplomatie werden Sie das Problem schnell lösen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie müssen unter Umständen einsehen, dass Ihre körperlichen Kräfte nicht unbegrenzt sind. Ursache könnte eine Dauerbelastung sein. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sich immer und überall auf Vernunft, kühlen Verstand und logisches Denken zu verlassen, ist ganz gewiss nicht das richtige Rezept. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Falls Sie sich gesundheitlich nicht überfordern, kommen Sie bestens über die Runden. Alles Vorrangige möglichst schnell erledigen! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Den täglichen Routinearbeiten sind Sie nun spielend gewachsen. Ihre Ausdauer und Liebe zum Detail sind derzeit kaum zu überbieten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Geben Sie jemandem, der Ihnen sehr wichtig ist, eine zweite Chance. Versuchen Sie, eine Angelegenheit nicht so verbissen zu sehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Heute Unsicherheitsfaktoren unbedingt einkalkulieren! Seien Sie besonders vorsichtig und kritisch, wenn Ihnen etwas angeboten wird.