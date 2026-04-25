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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Gehen Sie mit der eigenen Gesundheit etwas sorgsamer um. Ständiger Schlafmangel könnte sich negativ auf das Immunsystem auswirken.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Der heutige Tag bedeutet eine Herausforderung in Sachen Disziplin und Planung. Lassen Sie sich nicht von Ihren Vorhaben abbringen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Versuchen Sie, einen alten Streit zu begraben, auch wenn es Ihnen schwerfällt, als Erste(r) die Schritte zur Versöhnung zu machen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nun hält es Sie nicht mehr in den vier Wänden, es treibt Sie hinaus. Sie fühlen sich rundum fit und sind voller Unternehmungslust.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind nur vorübergehend. Mit der Ihnen angeborenen Diplomatie werden Sie das Problem schnell lösen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie müssen unter Umständen einsehen, dass Ihre körperlichen Kräfte nicht unbegrenzt sind. Ursache könnte eine Dauerbelastung sein.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sich immer und überall auf Vernunft, kühlen Verstand und logisches Denken zu verlassen, ist ganz gewiss nicht das richtige Rezept.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Falls Sie sich gesundheitlich nicht überfordern, kommen Sie bestens über die Runden. Alles Vorrangige möglichst schnell erledigen!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Den täglichen Routinearbeiten sind Sie nun spielend gewachsen. Ihre Ausdauer und Liebe zum Detail sind derzeit kaum zu überbieten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Geben Sie jemandem, der Ihnen sehr wichtig ist, eine zweite Chance. Versuchen Sie, eine Angelegenheit nicht so verbissen zu sehen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Heute Unsicherheitsfaktoren unbedingt einkalkulieren! Seien Sie besonders vorsichtig und kritisch, wenn Ihnen etwas angeboten wird.

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