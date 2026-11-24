Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

24. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Gut möglich, dass Sie heute öfter einmal den Kopf schütteln. Beweisen Sie Toleranz, wenn sich jemand nicht entscheiden kann. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie neigen dazu, Ihr Glück an der falschen Stelle zu suchen. Hören Sie unbedingt auf Ihr Bauchgefühl, es weist die Richtung. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Nicht voranpreschen, ohne sich umzusehen. Saturn schafft eine sehr unsichere Lage, die leicht ins Gegenteil umschlagen kann. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie schreiten dynamisch voran und bringen Angelegenheiten zum Abschluss. Sehr gut, denn so bleibt wieder Zeit für Ihr Hobby. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. In einer beruflichen Angelegenheit steht dem erfolgreichen Verlauf nichts mehr im Weg. Sie können mit Unterstützung rechnen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie handeln leider immer erst, wenn Sie müssen. Versuchen Sie es andersherum, werden Sie aktiver. Vieles wird dann leichter. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Reagieren Sie gelassen, wenn sich jemand vor Ihnen aufbaut und meint, alles besser zu können. Sie kennen Ihre Stärken genau. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Alleingänge zahlen sich jetzt nicht aus, sie bringen allenfalls Ärger. Zurzeit sorgt eher Teamarbeit für ein gutes Ergebnis. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Niemand sehnt sich danach, sich den eigenen Schwächen zu stellen. Heute würde es Ihnen aber helfen, um Klarheit zu erhalten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Jupiter schürt die Ungeduld. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie im Umgang mit den Kollegen den falschen Ton treffen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein spielerischer Umgang mit Routinearbeiten macht den Alltag um einiges leichter und bringt erheblich mehr Schwung ins Team. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie fühlen sich etwas überfordert. Bevor es zu ernsthaften Schwierigkeiten kommt, sollten Sie andere um Unterstützung bitten.