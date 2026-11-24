Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Gut möglich, dass Sie heute öfter einmal den Kopf schütteln. Beweisen Sie Toleranz, wenn sich jemand nicht entscheiden kann.
STIER
Sie neigen dazu, Ihr Glück an der falschen Stelle zu suchen. Hören Sie unbedingt auf Ihr Bauchgefühl, es weist die Richtung.
ZWILLINGE
Nicht voranpreschen, ohne sich umzusehen. Saturn schafft eine sehr unsichere Lage, die leicht ins Gegenteil umschlagen kann.
KREBS
Sie schreiten dynamisch voran und bringen Angelegenheiten zum Abschluss. Sehr gut, denn so bleibt wieder Zeit für Ihr Hobby.
LÖWE
In einer beruflichen Angelegenheit steht dem erfolgreichen Verlauf nichts mehr im Weg. Sie können mit Unterstützung rechnen.
JUNGFRAU
Sie handeln leider immer erst, wenn Sie müssen. Versuchen Sie es andersherum, werden Sie aktiver. Vieles wird dann leichter.
WAAGE
Reagieren Sie gelassen, wenn sich jemand vor Ihnen aufbaut und meint, alles besser zu können. Sie kennen Ihre Stärken genau.
SKORPION
Alleingänge zahlen sich jetzt nicht aus, sie bringen allenfalls Ärger. Zurzeit sorgt eher Teamarbeit für ein gutes Ergebnis.
SCHÜTZE
Niemand sehnt sich danach, sich den eigenen Schwächen zu stellen. Heute würde es Ihnen aber helfen, um Klarheit zu erhalten.
STEINBOCK
Jupiter schürt die Ungeduld. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie im Umgang mit den Kollegen den falschen Ton treffen.
WASSERMANN
Ein spielerischer Umgang mit Routinearbeiten macht den Alltag um einiges leichter und bringt erheblich mehr Schwung ins Team.
FISCHE
Sie fühlen sich etwas überfordert. Bevor es zu ernsthaften Schwierigkeiten kommt, sollten Sie andere um Unterstützung bitten.
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