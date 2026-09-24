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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie sollten ein Missverständnis umgehend aufklären. Treiben Sie mehr Sport. Das hält fit und lässt Sie auf andere Gedanken kommen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie haben recht gute Einfälle, die sich schnell verwirklichen lassen. Auch wenn es Sie reizt, sollten Sie aber nichts überstürzen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Diesen Tag dynamisch angehen! Die wesentlichen Aufgaben können reibungslos und ohne Widerstände erledigt werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Keine Sorgen, nichts, was die Seele belastet: Sie werden den Tag unbeschwert genießen können. Beruflich deutet sich eine Wende an.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nichts gegen Ihren Sinn für Perfektion. Vergessen Sie aber die Leichtigkeit nicht. Die hilft Ihnen bei schwierigen Entscheidungen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Auch wenn Sie Ihr Tagespensum gut geplant haben, kann Unvorhergesehenes Ihre Pläne durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Sie verbuchen sogar kleine Erfolge. Diese zwar nicht im Eiltempo, aber zielstrebig.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind nur vorübergehend. Mit der Ihnen angeborenen Diplomatie werden Sie das Problem schnell lösen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

In einer Sache stoßen Sie auf Widerstände. Vielleicht haben Sie doch ein kleines Detail übersehen, das berücksichtigt werden muss?

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Reibungspunkte in Sicht! Mit viel gutem Willen lässt sich eine Auseinandersetzung vermeiden. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Der richtige Moment könnte bereits verflogen sein, während Sie noch auf ihn warten. Nehmen Sie die Dinge heute so, wie sie kommen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Der Stress der letzten Tage hat vermutlich einige Spuren hinterlassen. Langsam, aber sicher stellt sich die Normalität wieder ein.

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