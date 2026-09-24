Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie sollten ein Missverständnis umgehend aufklären. Treiben Sie mehr Sport. Das hält fit und lässt Sie auf andere Gedanken kommen.
STIER
Sie haben recht gute Einfälle, die sich schnell verwirklichen lassen. Auch wenn es Sie reizt, sollten Sie aber nichts überstürzen.
ZWILLINGE
Diesen Tag dynamisch angehen! Die wesentlichen Aufgaben können reibungslos und ohne Widerstände erledigt werden.
KREBS
Keine Sorgen, nichts, was die Seele belastet: Sie werden den Tag unbeschwert genießen können. Beruflich deutet sich eine Wende an.
LÖWE
Nichts gegen Ihren Sinn für Perfektion. Vergessen Sie aber die Leichtigkeit nicht. Die hilft Ihnen bei schwierigen Entscheidungen.
JUNGFRAU
Auch wenn Sie Ihr Tagespensum gut geplant haben, kann Unvorhergesehenes Ihre Pläne durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt.
WAAGE
Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Sie verbuchen sogar kleine Erfolge. Diese zwar nicht im Eiltempo, aber zielstrebig.
SKORPION
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind nur vorübergehend. Mit der Ihnen angeborenen Diplomatie werden Sie das Problem schnell lösen.
SCHÜTZE
In einer Sache stoßen Sie auf Widerstände. Vielleicht haben Sie doch ein kleines Detail übersehen, das berücksichtigt werden muss?
STEINBOCK
Reibungspunkte in Sicht! Mit viel gutem Willen lässt sich eine Auseinandersetzung vermeiden. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach.
WASSERMANN
Der richtige Moment könnte bereits verflogen sein, während Sie noch auf ihn warten. Nehmen Sie die Dinge heute so, wie sie kommen.
FISCHE
Der Stress der letzten Tage hat vermutlich einige Spuren hinterlassen. Langsam, aber sicher stellt sich die Normalität wieder ein.
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