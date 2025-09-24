AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie bestechen durch Einfallsreichtum und Humor. Sie könnten heute vieles erreichen, was sonst außerhalb Ihrer Möglichkeiten lag.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Bleiben Sie bei der Sache! Was Sie anfangen, muss zu Ende geführt werden. Zum Glück verfügen Sie über viel Kraft und gute Laune.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Alles, was mit einem Risiko verbunden wäre, sollte heute vermieden werden. Sie neigen vermehrt dazu, sehr impulsiv zu reagieren.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Beide Seiten reden heute aneinander vorbei. Das bedeutet: Verträge lieber noch einmal prüfen und nicht vorschnell unterzeichnen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ein Schlüsselerlebnis führt dazu, dass Sie Ihre Einstellung noch einmal überdenken. Damit geben Sie jemandem eine zweite Chance.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Bitte mehr Toleranz und Nachgiebigkeit Ihrer Umwelt gegenüber! Das Leben wäre dann wesentlich erträglicher für alle Beteiligten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ob junge oder alte Liebe, jetzt sind romantische Stunden vorprogrammiert! Zweifel an den Gefühlen des Partners sind überflüssig.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie sollten bereit sein, einen Fehler, der Ihnen unterlaufen ist, einzugestehen. Sie könnten danach viel ruhiger ans Werk gehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ohne die kleinen positiven Ereignisse des Tages wäre es Ihnen wahrscheinlich sogar langweilig. Alles läuft nach Ihrem Geschmack.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihre Durchsetzungskraft ist bemerkenswert. Sie wissen sehr genau, wem Vertrauen geschenkt und wie Ihr Ziel erreicht werden kann.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es fällt Ihnen heute sehr leicht, sich voll und ganz in ein Projekt hineinzuknien. Die Motivationskurve zeigt ein stabiles Hoch.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Auch wenn der Alltag Sie einmal nervt, Sie können mit dem Erreichten stolz sein. Bleiben Sie bei Ihrer Linie, es zahlt sich aus!

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.