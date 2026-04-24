Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihr Optimismus ist berechtigt. Bestehende Pläne sollten Sie nicht umstoßen. Die Zeit ist gut geeignet, die Dinge zu verwirklichen.
STIER
Einiges wird Ihnen widersprüchlich vorkommen. Mit ein wenig Geschick und Einfühlungsvermögen werden Sie sich durchzusetzen wissen.
ZWILLINGE
Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach.
KREBS
Halten Sie unbedingt Ihre Zunge im Zaum. Es könnte passieren, dass Sie durch eine Unbedachtheit ins Schussfeld der Kritik geraten.
LÖWE
Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können.
JUNGFRAU
Statt das Kopfkino laufen zu lassen, erledigen Sie lieber liegen gebliebene Arbeiten. Das ist viel produktiver und hebt die Laune.
WAAGE
Man muss nicht immer alles unter Kontrolle haben. „Loslassen“ heißt das Motto des Tages. Lassen Sie den Dingen einfach ihren Lauf.
SKORPION
Um sich einer Sache wirklich sicher zu sein, lohnt es sich, den prüfenden Blick schweifen zu lassen. Passen Sie deshalb genau auf.
SCHÜTZE
Vor einer nicht eben einfachen Aufgabe werden Sie sich nicht drücken können. Aber keine Bange, das schaffen Sie ja doch mit links!
STEINBOCK
Kleinere Aufregungen positiver Art sorgen für einen recht bewegten Tagesablauf. Im Arbeitsbereich etwas weniger Hektik verbreiten.
WASSERMANN
Keine Sorgen, nichts, was die Seele belastet: Sie werden den Tag unbeschwert genießen können. Beruflich deutet sich eine Wende an.
FISCHE
Einen Tag wie den heutigen sollten Sie voller Tatendrang angehen. Was Sie jetzt beginnen, wird sich eines Tages für Sie auszahlen.
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