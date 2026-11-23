Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören.
STIER
Ihre hektische Betriebsamkeit täuscht nicht über einen Leistungsknick hinweg. Das Gespräch mit dem Chef bringt neue Impulse.
ZWILLINGE
Es könnte nun leicht passieren, dass sich aus einer Mücke ein Elefant entwickelt, wenn zwei ihren Willen durchsetzen wollen.
KREBS
Dies könnte ein sehr guter Tag werden, vorausgesetzt, dass Sie einen Irrtum ganz schnell bereinigen. Die Zeit ist gut dafür.
LÖWE
Setzen Sie die rosarote Brille ab und Sie werden plötzlich manches in einem ganz anderen Licht sehen. Noch ist es Zeit dazu.
JUNGFRAU
So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird diese leider nicht über die Bühne gehen.
WAAGE
Sie sind jetzt von mancherlei Belastungen frei und können sich die Zeit nehmen, Ihrer Familie mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
SKORPION
Nicht jammern, sondern aktiv werden! Nehmen Sie die Herausforderung an, denn Sie können ihr auch positive Seiten abgewinnen.
SCHÜTZE
Sie laufen regelrecht zur Hochform auf! Nur Sie selbst könnten heute sich und einem erfreulichen Tagesablauf im Wege stehen.
STEINBOCK
Es kann sich etwas äußerst Überraschendes ereignen. Ihre Stimmung wird danach den ganzen Tag ausgelassen und entspannt sein.
WASSERMANN
Eine neue Herausforderung macht Sie nervös. Erinnern Sie sich, wie meisterhaft Sie Hürden bislang in Angriff genommen haben.
FISCHE
Hören Sie nicht zu viel auf Kritik von Leuten, die es angeblich gut mit Ihnen meinen. Achten Sie lieber auf Ihr Bauchgefühl.
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