Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

23. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihre hektische Betriebsamkeit täuscht nicht über einen Leistungsknick hinweg. Das Gespräch mit dem Chef bringt neue Impulse. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es könnte nun leicht passieren, dass sich aus einer Mücke ein Elefant entwickelt, wenn zwei ihren Willen durchsetzen wollen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Dies könnte ein sehr guter Tag werden, vorausgesetzt, dass Sie einen Irrtum ganz schnell bereinigen. Die Zeit ist gut dafür. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Setzen Sie die rosarote Brille ab und Sie werden plötzlich manches in einem ganz anderen Licht sehen. Noch ist es Zeit dazu. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird diese leider nicht über die Bühne gehen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie sind jetzt von mancherlei Belastungen frei und können sich die Zeit nehmen, Ihrer Familie mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nicht jammern, sondern aktiv werden! Nehmen Sie die Herausforderung an, denn Sie können ihr auch positive Seiten abgewinnen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie laufen regelrecht zur Hochform auf! Nur Sie selbst könnten heute sich und einem erfreulichen Tagesablauf im Wege stehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es kann sich etwas äußerst Überraschendes ereignen. Ihre Stimmung wird danach den ganzen Tag ausgelassen und entspannt sein. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Eine neue Herausforderung macht Sie nervös. Erinnern Sie sich, wie meisterhaft Sie Hürden bislang in Angriff genommen haben. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Hören Sie nicht zu viel auf Kritik von Leuten, die es angeblich gut mit Ihnen meinen. Achten Sie lieber auf Ihr Bauchgefühl.