Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

23. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ein Projekt, das Sie vor Augen haben, erfordert eine sehr große Risikobereitschaft. Lassen Sie sich alles gut durch den Kopf gehen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie vergeben sich nichts, wenn Sie einem Kollegen spontan Hilfe anbieten, auch wenn es sich nicht um Ihren Aufgabenbereich handelt. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihnen gibt ein erfreulicher Aspekt die Chance, anstehende Probleme finanzieller oder beruflicher Art auf geschickte Weise zu lösen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Nur zu leicht und auch sehr gerne lassen Sie sich von Ihrer Arbeit ablenken. Dabei wäre konzentriertes Arbeiten jetzt sehr wichtig. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Für einen Einsatz lässt der Lohn nicht auf sich warten. Ein besserer Job oder gute Geschäftsabschlüsse stehen nun bald in Aussicht! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es muss nicht immer etwas los sein, vielmehr sind es die stillen Stunden, die uns stark machen. Grenzen Sie sich von der Hektik ab. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es ist der Wunsch nach Veränderung, der sich immer mehr in den Vordergrund drängt. Vielleicht ist es an der Zeit, Neues zuzulassen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie sind beruflich zu stark engagiert. Ihnen fehlt eine erholsame Pause oder ein lieber Mensch, der Sie auf andere Gedanken bringt. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie sollten Ihre Arbeit heute besonders gründlich erledigen. Am Abend erhalten Sie ein Geschenk, das Ihnen sehr viel bedeuten wird. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die Ereignisse des Tages könnten Sie heute etwas überfordern. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie sich eine Auszeit nehmen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie können selbst viel dazu beitragen, den Tag abwechslungsreich zu gestalten. Wie wäre es mit einem Spaziergang oder Tagesausflug? Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ein anstrengender Tag ruft nach einem entspannten Abend. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingslektüre und lassen Sie die Seele baumeln.