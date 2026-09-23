Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

23. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Um sich einer Sache wirklich sicher zu sein, lohnt es sich, den prüfenden Blick schweifen zu lassen. Passen Sie deshalb genau auf. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie sollten in Ihrer näheren Umgebung für Ordnung und klare Verhältnisse sorgen, sonst könnte leicht der Überblick verloren gehen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihnen könnte es heute schwerfallen, sich mit Routinearbeiten zu befassen. Leider können sich dadurch schnell Fehler einschleichen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Die Dinge nicht so sehr an sich herankommen zu lassen, ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Sie sind heute sehr empfindlich. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die Löwe-Geborenen sollten heute nicht jedes Wort oder jede Geste auf die Goldwaage legen. Auch Sie sind nicht immer in Topform. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie bleiben lieber im Hintergrund und lassen anderen den Vortritt. Das könnte Ihnen allerdings auch schnell ein Dorn im Auge sein. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie machen viele neue Erfahrungen, die sich auch auf Ihre beruflichen Pläne auswirken. Außerdem erweitert sich Ihr Bekanntenkreis. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie können nun einmal nicht alles unter Kontrolle haben. Zum Glück, denn mit dieser Einsicht lässt sich vieles entspannter regeln. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Der heutige Tag bedeutet eine Herausforderung in Sachen Disziplin und Planung. Lassen Sie sich nicht von Ihren Vorhaben abbringen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Einige kleinere Misserfolge sollten Sie nicht enttäuschen. Bedenken Sie: Auf jedes Tief folgt auch wieder ein Hoch. Also, nur Mut! Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie neigen zeitweilig dazu, die Ziele enorm hochzustecken. Nehmen Sie vorsichtshalber auf der Karriereleiter jede Sprosse einzeln. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Keiner erwartet von Ihnen eine völlige Aufgabe Ihres Standpunktes, aber mehr Kompromissbereitschaft dürfen Sie schon zeigen.