Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.09.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ihre Vitalität steigt. Beruflich kann mit dem entsprechenden Mut zum Risiko jetzt mehr als erwartet in Angriff genommen werden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Gehen Sie etwas mutiger an Veränderungen heran. Sie haben gar keine so schlechten Karten. Die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um Sie glücklich zu machen. Sie möchten einfach nur nicht von anderen verplant werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt nicht nur die Muskulatur. Ausdauersport ist das Richtige für Körper und Geist.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Durch Eile und Flüchtigkeitsfehler könnte ein wichtiges Vorhaben in Verzug geraten. Erhöhte Konzentration und die Ruhe bewahren!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine zusätzliche Ausgabe lässt sich heute nicht vermeiden. Versuchen Sie dennoch, etwas für die Urlaubskasse zur Seite zu legen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie tragen gerade die rosarote Brille. Verliebtsein wird derzeit vom Kosmos unterstützt. Freuen Sie sich auf den heutigen Abend.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Geduld, Rücksichtnahme und ein wenig Zurückhaltung sind Ihnen jetzt dringend anzuraten. Dann könnten Wünsche in Erfüllung gehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Nicht über Banalitäten aufregen! Gemeinsame Interessen sollten Ihnen wichtiger sein als gelegentliche Meinungsverschiedenheiten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie merken verstärkt, dass Sie kreativ sein wollen. Geben Sie dem Impuls nach, auch wenn Pflichtübungen auf dem Programm stehen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Setzen Sie sich nicht leichtfertig über Anweisungen und Entscheidungen hinweg, Sie würden sich damit nur selbst Schaden zufügen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihre gute Stimmung färbt auch auf Ihre Mitmenschen ab. Guter Tag, um sich mit Freunden zu treffen und alles langsamer anzugehen.

