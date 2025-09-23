Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.09.2025
Audio von Carbonatix
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihre Vitalität steigt. Beruflich kann mit dem entsprechenden Mut zum Risiko jetzt mehr als erwartet in Angriff genommen werden.
STIER
Gehen Sie etwas mutiger an Veränderungen heran. Sie haben gar keine so schlechten Karten. Die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite.
ZWILLINGE
Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um Sie glücklich zu machen. Sie möchten einfach nur nicht von anderen verplant werden.
KREBS
Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt nicht nur die Muskulatur. Ausdauersport ist das Richtige für Körper und Geist.
LÖWE
Durch Eile und Flüchtigkeitsfehler könnte ein wichtiges Vorhaben in Verzug geraten. Erhöhte Konzentration und die Ruhe bewahren!
JUNGFRAU
Eine zusätzliche Ausgabe lässt sich heute nicht vermeiden. Versuchen Sie dennoch, etwas für die Urlaubskasse zur Seite zu legen.
WAAGE
Sie tragen gerade die rosarote Brille. Verliebtsein wird derzeit vom Kosmos unterstützt. Freuen Sie sich auf den heutigen Abend.
SKORPION
Geduld, Rücksichtnahme und ein wenig Zurückhaltung sind Ihnen jetzt dringend anzuraten. Dann könnten Wünsche in Erfüllung gehen.
SCHÜTZE
Nicht über Banalitäten aufregen! Gemeinsame Interessen sollten Ihnen wichtiger sein als gelegentliche Meinungsverschiedenheiten.
STEINBOCK
Sie merken verstärkt, dass Sie kreativ sein wollen. Geben Sie dem Impuls nach, auch wenn Pflichtübungen auf dem Programm stehen.
WASSERMANN
Setzen Sie sich nicht leichtfertig über Anweisungen und Entscheidungen hinweg, Sie würden sich damit nur selbst Schaden zufügen.
FISCHE
Ihre gute Stimmung färbt auch auf Ihre Mitmenschen ab. Guter Tag, um sich mit Freunden zu treffen und alles langsamer anzugehen.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen