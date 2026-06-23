Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Übertreiben Sie Ihre Lässigkeit nicht. Die Gefühle des Partners sollten Sie sehr ernst nehmen, sonst droht ein Beziehungsgewitter.
STIER
Sie sollten zum jetzigen Zeitpunkt keine langfristig bindenden Zusagen machen. Das Gleiche gilt für Expansionspläne jeglicher Art.
ZWILLINGE
Wie wäre es einmal mit einem Treffen der ganzen Familie? Ein Schaumbad am Abend wird Ihnen die derzeit nötige Entspannung bringen.
KREBS
In einer wichtigen Sache wird es nun wirklich höchste Eisenbahn. Raffen Sie sich auf und erledigen Sie die Angelegenheit umgehend.
LÖWE
Es ist Ihre ganz spezielle einfühlsame Art, mit der Sie heute jemandem das Gefühl geben, ganz bei ihm zu sein und ihn zu verstehen.
JUNGFRAU
Im Team lässt sich heute einiges schneller erarbeiten als im Alleingang. Die Ideen der anderen bringen Sie in Ihrem Projekt weiter.
WAAGE
Die Zukunft ist für Sie noch recht undurchsichtig. Heute bekommen Sie aber ein Angebot, das Sie unbedingt im Auge behalten sollten.
SKORPION
Ein Gespräch verläuft viel besser als erwartet. Wie gut, dass Ihre Sorgen unberechtigt waren! Gehen Sie abends noch einmal in sich.
SCHÜTZE
Hüten Sie sich davor, Ihren Schatz zu überfordern. Ein größeres Ereignis wirft seine Schatten voraus! Man zählt auf Ihre Mitarbeit.
STEINBOCK
Ein Projekt, das Sie vor Augen haben, erfordert eine sehr große Risikobereitschaft. Lassen Sie sich alles gut durch den Kopf gehen.
WASSERMANN
Ein Hindernis wird überwunden. Sie bekommen freie Fahrt. Von einem Mitmenschen erhalten Sie Tipps für Ihr berufliches Weiterkommen.
FISCHE
Nur zu leicht und auch sehr gerne lassen Sie sich von Ihrer Arbeit ablenken. Dabei wäre konzentriertes Arbeiten jetzt sehr wichtig.
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