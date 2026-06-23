Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

23. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Übertreiben Sie Ihre Lässigkeit nicht. Die Gefühle des Partners sollten Sie sehr ernst nehmen, sonst droht ein Beziehungsgewitter. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie sollten zum jetzigen Zeitpunkt keine langfristig bindenden Zusagen machen. Das Gleiche gilt für Expansionspläne jeglicher Art. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Wie wäre es einmal mit einem Treffen der ganzen Familie? Ein Schaumbad am Abend wird Ihnen die derzeit nötige Entspannung bringen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. In einer wichtigen Sache wird es nun wirklich höchste Eisenbahn. Raffen Sie sich auf und erledigen Sie die Angelegenheit umgehend. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es ist Ihre ganz spezielle einfühlsame Art, mit der Sie heute jemandem das Gefühl geben, ganz bei ihm zu sein und ihn zu verstehen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Im Team lässt sich heute einiges schneller erarbeiten als im Alleingang. Die Ideen der anderen bringen Sie in Ihrem Projekt weiter. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die Zukunft ist für Sie noch recht undurchsichtig. Heute bekommen Sie aber ein Angebot, das Sie unbedingt im Auge behalten sollten. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ein Gespräch verläuft viel besser als erwartet. Wie gut, dass Ihre Sorgen unberechtigt waren! Gehen Sie abends noch einmal in sich. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Hüten Sie sich davor, Ihren Schatz zu überfordern. Ein größeres Ereignis wirft seine Schatten voraus! Man zählt auf Ihre Mitarbeit. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ein Projekt, das Sie vor Augen haben, erfordert eine sehr große Risikobereitschaft. Lassen Sie sich alles gut durch den Kopf gehen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein Hindernis wird überwunden. Sie bekommen freie Fahrt. Von einem Mitmenschen erhalten Sie Tipps für Ihr berufliches Weiterkommen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nur zu leicht und auch sehr gerne lassen Sie sich von Ihrer Arbeit ablenken. Dabei wäre konzentriertes Arbeiten jetzt sehr wichtig.