Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Diesen Tag selbstbewusst und dynamisch angehen! Die wesentlichen Aufgaben können reibungslos und ohne Widerstände erledigt werden.
STIER
Auch wenn Sie Ihr Tagespensum gut geplant haben, kann Unvorhergesehenes Ihre Pläne durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt.
ZWILLINGE
Nichts gegen Ihren Sinn für Perfektion. Vergessen Sie aber die Leichtigkeit nicht. Die hilft Ihnen bei schwierigen Entscheidungen.
KREBS
Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Sie verbuchen sogar kleine Erfolge. Diese zwar nicht im Eiltempo, aber zielstrebig.
LÖWE
In einer Sache stoßen Sie auf Widerstände. Vielleicht haben Sie doch ein kleines Detail übersehen, das berücksichtigt werden muss?
JUNGFRAU
Reibungspunkte in Sicht! Mit viel gutem Willen lässt sich eine Auseinandersetzung vermeiden. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach.
WAAGE
Der richtige Moment könnte bereits verflogen sein, während Sie noch auf ihn warten. Nehmen Sie die Dinge heute so, wie sie kommen.
SKORPION
Sie dürften klar erkennen, wo Ihre Vorteile zu finden sind. Mit ungewöhnlich viel Energie verfolgen Sie auch heute all Ihre Ziele.
SCHÜTZE
Es könnte durchaus etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, sich mit einer Sache vertraut zu machen. Setzen Sie sich nicht unter Druck.
STEINBOCK
Der Stress der letzten Tage hat vermutlich einige Spuren hinterlassen. Langsam, aber sicher stellt sich die Normalität wieder ein.
WASSERMANN
Die Aussichten auf ein gutes Geschäft sind verlockend. Noch besser ist es jetzt um die Liebe bestellt. Geduld zahlt sich eben aus.
FISCHE
Um Ruhe in eine aufgeheizte Debatte zu bringen, braucht es nicht immer viele Worte. Sie schaffen es allein durch Ihre Anwesenheit.
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