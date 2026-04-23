Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

23. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Je stärker Sie sich um neue Ideen bemühen, desto aufreibender wird es. Lassen Sie die Dinge einfach eine Weile auf sich zukommen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie lassen sich von großen Sprüchen nicht beeindrucken. Fakten zählen. Bleiben Sie gelassen, wenn nicht jeder Ihre Meinung teilt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es lohnt sich, genauer hinzusehen, wenn es um eine Vertragsunterzeichnung geht. Bei auftauchenden Unklarheiten lieber nachfragen! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Der heutige Tag sollte ganz im Zeichen der Entspannung stehen. Ein romantischer Ausflug stärkt die Partnerschaft und harmonisiert. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Der Wunsch, sich anderen mitzuteilen, lässt Sie heute womöglich mehr preisgeben, als gut ist. Gegebenenfalls schnell zurückrudern! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Geben Sie sich einen Ruck! Heute Nachmittag könnte die Gelegenheit sein, um ein längst überfälliges Problem aus dem Weg zu räumen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Selbst der Wink mit dem Zaunpfahl wird nun leicht übersehen. Sie müssen klare Ansagen machen. Ihr Schatz ist ziemlich beschäftigt. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie könnten sich eine solide Grundlage für die Zukunft schaffen. Gehen Sie aber dabei keine überdimensionalen Verpflichtungen ein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Eine gute Zeit, um Kompromisse zu schließen. Regeln Sie jetzt auch Behördenangelegenheiten und arbeiten Sie Liegengebliebenes auf.