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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Je stärker Sie sich um neue Ideen bemühen, desto aufreibender wird es. Lassen Sie die Dinge einfach eine Weile auf sich zukommen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie lassen sich von großen Sprüchen nicht beeindrucken. Fakten zählen. Bleiben Sie gelassen, wenn nicht jeder Ihre Meinung teilt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es lohnt sich, genauer hinzusehen, wenn es um eine Vertragsunterzeichnung geht. Bei auftauchenden Unklarheiten lieber nachfragen!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Der heutige Tag sollte ganz im Zeichen der Entspannung stehen. Ein romantischer Ausflug stärkt die Partnerschaft und harmonisiert.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Der Wunsch, sich anderen mitzuteilen, lässt Sie heute womöglich mehr preisgeben, als gut ist. Gegebenenfalls schnell zurückrudern!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Geben Sie sich einen Ruck! Heute Nachmittag könnte die Gelegenheit sein, um ein längst überfälliges Problem aus dem Weg zu räumen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Selbst der Wink mit dem Zaunpfahl wird nun leicht übersehen. Sie müssen klare Ansagen machen. Ihr Schatz ist ziemlich beschäftigt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie könnten sich eine solide Grundlage für die Zukunft schaffen. Gehen Sie aber dabei keine überdimensionalen Verpflichtungen ein.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eine gute Zeit, um Kompromisse zu schließen. Regeln Sie jetzt auch Behördenangelegenheiten und arbeiten Sie Liegengebliebenes auf.

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