Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein zwar kurzes, aber heftiges Leistungstief gegen Mittag bringt Ihren Tagesplan durcheinander. Am Abend ruhig früh zu Bett gehen!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Um den Anforderungen gewachsen zu sein, brauchen Sie derzeit viel Energie. Achten Sie auf Rückzugsmomente, in denen Sie auftanken.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Von den tausend Dingen, die Sie heute gerne erledigen würden, müssen Sie leider ein paar streichen. Die Zeit ist einfach zu knapp.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Immer nur probieren, das stellt Sie auf die Dauer auch nicht zufrieden. Entscheiden Sie sich. Sie könnten es sogar heute schaffen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es lohnt sich, wenn Sie heute mutig zu Ihren Überzeugungen stehen. Mag sein, dass das aber nicht immer bei anderen Anklang findet.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, finden Sie heute aus eigener Kraft alle Antworten auf die Fragen, die Sie schon länger beschäftigen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Wenn es ab und an einmal schnell gehen muss, sollten Sie Ihren Hang zum Perfektionismus einfach ausblenden. Er würde nur behindern.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Faszinierend, was Sie jetzt an Kräften freisetzen! Andere sind momentan eher lustlos, Sie dagegen sind geradezu das blühende Leben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein Telefonanruf stiftet Unruhe. Bevor Sie impulsiv reagieren, sollten Sie sich die passenden Argumente in aller Ruhe zurechtlegen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Zukunft ist für Sie noch recht undurchsichtig. Heute bekommen Sie aber ein Angebot, das Sie unbedingt im Auge behalten sollten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Im Team lässt sich heute einiges schneller erarbeiten als im Alleingang. Die Ideen der anderen bringen Sie in Ihrem Projekt weiter.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Schlagen Sie Ratschläge, die man Ihnen gibt, nicht einfach in den Wind. Es könnte durchaus ein Tipp darunter sein, der Ihnen hilft.

