Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.02.2026
WIDDER
Ein zwar kurzes, aber heftiges Leistungstief gegen Mittag bringt Ihren Tagesplan durcheinander. Am Abend ruhig früh zu Bett gehen!
STIER
Um den Anforderungen gewachsen zu sein, brauchen Sie derzeit viel Energie. Achten Sie auf Rückzugsmomente, in denen Sie auftanken.
ZWILLINGE
Von den tausend Dingen, die Sie heute gerne erledigen würden, müssen Sie leider ein paar streichen. Die Zeit ist einfach zu knapp.
KREBS
Immer nur probieren, das stellt Sie auf die Dauer auch nicht zufrieden. Entscheiden Sie sich. Sie könnten es sogar heute schaffen.
LÖWE
Es lohnt sich, wenn Sie heute mutig zu Ihren Überzeugungen stehen. Mag sein, dass das aber nicht immer bei anderen Anklang findet.
JUNGFRAU
Wenn Sie sich die Zeit nehmen, finden Sie heute aus eigener Kraft alle Antworten auf die Fragen, die Sie schon länger beschäftigen.
WAAGE
Wenn es ab und an einmal schnell gehen muss, sollten Sie Ihren Hang zum Perfektionismus einfach ausblenden. Er würde nur behindern.
SKORPION
Faszinierend, was Sie jetzt an Kräften freisetzen! Andere sind momentan eher lustlos, Sie dagegen sind geradezu das blühende Leben.
SCHÜTZE
Ein Telefonanruf stiftet Unruhe. Bevor Sie impulsiv reagieren, sollten Sie sich die passenden Argumente in aller Ruhe zurechtlegen.
STEINBOCK
Die Zukunft ist für Sie noch recht undurchsichtig. Heute bekommen Sie aber ein Angebot, das Sie unbedingt im Auge behalten sollten.
WASSERMANN
Im Team lässt sich heute einiges schneller erarbeiten als im Alleingang. Die Ideen der anderen bringen Sie in Ihrem Projekt weiter.
FISCHE
Schlagen Sie Ratschläge, die man Ihnen gibt, nicht einfach in den Wind. Es könnte durchaus ein Tipp darunter sein, der Ihnen hilft.
