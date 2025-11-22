Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.11.2025
WIDDER
Eine Angelegenheit bleibt immer noch in der Schwebe und erfordert Ihre ganze Geduld. Sie stellen fest, dass sich der Einsatz lohnt.
STIER
Jetzt haben Sie wieder grünes Licht! Von nun an lässt sich verlorener Boden zurückgewinnen. Teilen Sie Ihr Tagespensum richtig ein!
ZWILLINGE
Selbst wenn Sie jetzt die Wende zum Positiven noch nicht erkennen können, wird sie stattfinden. Bis dahin: Nicht den Mut verlieren!
KREBS
Gefühle können manchmal trügen. Niemand ist vor Fehlentscheidungen gefeit, darum wäre es sinnvoll, eine Entscheidung zu überdenken.
LÖWE
Die Hoffnung auf das gute Gelingen eines interessanten Projekts vorschnell aufzugeben, ist für Sie bestimmt keine gute Alternative.
JUNGFRAU
Unter Umständen sind Sie gar nicht so belastbar, wie Sie meinen. Beschränken Sie sich, wenn möglich, auf die nötigsten Aktivitäten.
WAAGE
Das wird ein wichtiger Tag. Türen öffnen sich für Sie. Alte Freundschaften werden unter Umständen einer Bewährungsprobe unterzogen.
SKORPION
Dass Sie etwas in Ihrem Leben verändern wollen, steht schon länger fest. Heute aber scheint sich abzuzeichnen, wie es gehen könnte.
SCHÜTZE
Es gibt jetzt einmalige Erlebnisse, die noch lange nachwirken werden. Alles geht mit viel Schwung vor sich, auch die Partnerschaft.
STEINBOCK
Heute sollten Sie einen Termin nicht voreilig annehmen. Es könnte durchaus sein, dass Sie die Zeit für persönliche Dinge benötigen.
WASSERMANN
Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, eine Entscheidung zu treffen, darf sie auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden.
FISCHE
Innerlich völlig entspannt und offen für neue Impulse. Allein das trägt schon dazu bei, dass hitzige Diskussionen vermieden werden.
