Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Eine Angelegenheit bleibt immer noch in der Schwebe und erfordert Ihre ganze Geduld. Sie stellen fest, dass sich der Einsatz lohnt.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Jetzt haben Sie wieder grünes Licht! Von nun an lässt sich verlorener Boden zurückgewinnen. Teilen Sie Ihr Tagespensum richtig ein!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Selbst wenn Sie jetzt die Wende zum Positiven noch nicht erkennen können, wird sie stattfinden. Bis dahin: Nicht den Mut verlieren!

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Gefühle können manchmal trügen. Niemand ist vor Fehlentscheidungen gefeit, darum wäre es sinnvoll, eine Entscheidung zu überdenken.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Die Hoffnung auf das gute Gelingen eines interessanten Projekts vorschnell aufzugeben, ist für Sie bestimmt keine gute Alternative.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Unter Umständen sind Sie gar nicht so belastbar, wie Sie meinen. Beschränken Sie sich, wenn möglich, auf die nötigsten Aktivitäten.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Das wird ein wichtiger Tag. Türen öffnen sich für Sie. Alte Freundschaften werden unter Umständen einer Bewährungsprobe unterzogen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Dass Sie etwas in Ihrem Leben verändern wollen, steht schon länger fest. Heute aber scheint sich abzuzeichnen, wie es gehen könnte.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Es gibt jetzt einmalige Erlebnisse, die noch lange nachwirken werden. Alles geht mit viel Schwung vor sich, auch die Partnerschaft.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Heute sollten Sie einen Termin nicht voreilig annehmen. Es könnte durchaus sein, dass Sie die Zeit für persönliche Dinge benötigen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, eine Entscheidung zu treffen, darf sie auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Innerlich völlig entspannt und offen für neue Impulse. Allein das trägt schon dazu bei, dass hitzige Diskussionen vermieden werden.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.