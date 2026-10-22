Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

22. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie müssen unter Umständen einsehen, dass Ihre körperlichen Kräfte nicht unbegrenzt sind. Ursache könnte eine Dauerbelastung sein. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sich immer und überall auf Vernunft, kühlen Verstand und logisches Denken zu verlassen, ist ganz gewiss nicht das richtige Rezept. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie dürften klar erkennen, wo Ihre Vorteile zu finden sind. Mit ungewöhnlich viel Energie verfolgen Sie auch heute all Ihre Ziele. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es beginnt mit der richtigen Wahl Ihrer Worte. Nehmen Sie sich darum genügend Zeit, sich auf ein Gespräch gründlich vorzubereiten. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Im Tagesverlauf wird Sie einiges verwirren. Eventuell kommen Sie in eine Situation, die eine blitzschnelle Entscheidung erfordert. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Wie wäre es einmal mit einem Treffen der ganzen Familie? Ein Schaumbad am Abend wird Ihnen die derzeit nötige Entspannung bringen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Steter Tropfen höhlt den Stein. Lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht locker, auch wenn Sie nicht gleich mit Erfolg rechnen können! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die Antworten, die Sie sich erhoffen, werden Sie nicht erhalten. Dafür sorgt Venus für Momente, die das Herz höherschlagen lassen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Verliebte müssen beweisen, wie ernst sie es meinen. Arbeitsmäßig wird Ihnen einiges zugemutet, was Sie in Zeitdruck bringen könnte. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, finden Sie heute aus eigener Kraft alle Antworten auf die Fragen, die Sie schon länger beschäftigen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Faszinierend, was Sie jetzt an Kräften freisetzen! Andere sind momentan eher lustlos, Sie dagegen sind geradezu das blühende Leben. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Das eine oder andere Problem könnte Ihnen doch mehr an die Nieren gehen als gedacht. Kopfschmerzen sind nicht ausgeschlossen.