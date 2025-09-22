AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe
Partnerschaft
Freunde
Soziales
Glücklich
Happy
Finanzen
Geld
Gesundheit
Sport
Spannung
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Nun müssen Sie einen Plan in die Tat umsetzen. Lassen Sie sich nicht länger von anderen verunsichern, sondern werden Sie aktiv!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Die Ferne lockt Sie. Doch noch ist kein günstiger Zeitpunkt für das Kofferpacken. Begnügen Sie sich vorerst mit Pläneschmieden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eigentlich können Sie zurzeit tun, was Sie möchten, immer vorausgesetzt, dass Sie auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Teilen Sie Ihr Tagesprogramm sinnvoll ein, dann können Sie sehr viel erledigen. Das Glück ist heute jedenfalls auf Ihrer Seite.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

In einer beruflichen Angelegenheit sollten Sie besonders behutsam vorgehen. Widmen Sie sich wieder liegen gebliebenen Aufgaben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Mit den richtigen Worten und einer großen Portion Einfühlungsvermögen schaffen Sie es, andere von Ihrem Vorhaben zu überzeugen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht unbemerkt in eine Kostenfalle treten. Zusatzausgaben würden derzeit Kontostress bedeuten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Im Job dürfte sich ein gemeinsamer Nenner finden lassen. Eine ärgerliche Sache müsste nun endlich so gut wie ausgestanden sein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein völlig unerwartetes Angebot sollten Sie annehmen. Sich daraus ergebende glückliche Stunden können zu einem Erlebnis werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Probleme sind zwar möglich, werden aber mit Sicherheit zu meistern sein. Lassen Sie es im Privatleben nicht an Romantik fehlen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Nichts und niemand scheint Sie von einem Vorhaben abbringen zu können. Man erlebt Sie derzeit sehr zielorientiert und bestimmt.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Falls es heute zu Problemen kommen sollte, könnten Freunde oder Verwandte sich glücklicherweise als Retter in der Not erweisen.

