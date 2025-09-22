Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.09.2025
WIDDER
Nun müssen Sie einen Plan in die Tat umsetzen. Lassen Sie sich nicht länger von anderen verunsichern, sondern werden Sie aktiv!
STIER
Die Ferne lockt Sie. Doch noch ist kein günstiger Zeitpunkt für das Kofferpacken. Begnügen Sie sich vorerst mit Pläneschmieden.
ZWILLINGE
Eigentlich können Sie zurzeit tun, was Sie möchten, immer vorausgesetzt, dass Sie auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen.
KREBS
Teilen Sie Ihr Tagesprogramm sinnvoll ein, dann können Sie sehr viel erledigen. Das Glück ist heute jedenfalls auf Ihrer Seite.
LÖWE
In einer beruflichen Angelegenheit sollten Sie besonders behutsam vorgehen. Widmen Sie sich wieder liegen gebliebenen Aufgaben.
JUNGFRAU
Mit den richtigen Worten und einer großen Portion Einfühlungsvermögen schaffen Sie es, andere von Ihrem Vorhaben zu überzeugen.
WAAGE
Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht unbemerkt in eine Kostenfalle treten. Zusatzausgaben würden derzeit Kontostress bedeuten.
SKORPION
Im Job dürfte sich ein gemeinsamer Nenner finden lassen. Eine ärgerliche Sache müsste nun endlich so gut wie ausgestanden sein.
SCHÜTZE
Ein völlig unerwartetes Angebot sollten Sie annehmen. Sich daraus ergebende glückliche Stunden können zu einem Erlebnis werden.
STEINBOCK
Probleme sind zwar möglich, werden aber mit Sicherheit zu meistern sein. Lassen Sie es im Privatleben nicht an Romantik fehlen.
WASSERMANN
Nichts und niemand scheint Sie von einem Vorhaben abbringen zu können. Man erlebt Sie derzeit sehr zielorientiert und bestimmt.
FISCHE
Falls es heute zu Problemen kommen sollte, könnten Freunde oder Verwandte sich glücklicherweise als Retter in der Not erweisen.
