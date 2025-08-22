AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein guter Freund braucht Ihre Hilfe. Konzentrierte Arbeit ist wichtig. Ausreden sind nie Ihre stärkste Seite gewesen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Seien Sie nun für einen guten Freund da, der Ihre Hilfe ganz besonders braucht. Sie sollten mehr Obst zu sich nehmen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Für Sie wäre es besser, sich nun kompromissbereit zu zeigen, anstatt ungewöhnlich entschlossen und hart zu reagieren.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie werden sich heute vor verlockenden Angeboten nicht retten können. Aber Vorsicht, nicht alle sind ehrlich gemeint!

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

In der Ruhe liegt die Kraft. Lassen Sie sich deshalb nicht vom hektischen Treiben Ihrer lieben Mitmenschen anstecken.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Mit erhöhtem Arbeitseifer werden Sie jetzt viel zu Wege bringen. Ihre körperliche Verfassung könnte kaum besser sein.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Eine kleine Auseinandersetzung am Vormittag kann Ihnen ganz bestimmt nicht die Laune an diesem schönen Tag verderben.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihr lebenskluger Rat wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine verfahrene Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Mit Pedanterie oder scharfer Kritik lässt sich mit Sicherheit kein Blumentopf gewinnen, erst recht kein Herz erobern.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

In finanziellen Dingen müssen Sie vorsichtig sein. Nicht jedes Geschäft ist so interessant, wie Sie es sich erhoffen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Für wichtige Gespräche ist morgens genug Zeit. Am Abend können Sie sich ganz Ihren romantischen Sehnsüchten hingeben.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ein Ereignis könnte Ihr Leben umwälzen. Egal, Sie liegen auf Erfolgskurs und können eine großartige Idee durchsetzen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.