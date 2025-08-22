Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

22. August 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ein guter Freund braucht Ihre Hilfe. Konzentrierte Arbeit ist wichtig. Ausreden sind nie Ihre stärkste Seite gewesen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Seien Sie nun für einen guten Freund da, der Ihre Hilfe ganz besonders braucht. Sie sollten mehr Obst zu sich nehmen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Für Sie wäre es besser, sich nun kompromissbereit zu zeigen, anstatt ungewöhnlich entschlossen und hart zu reagieren. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie werden sich heute vor verlockenden Angeboten nicht retten können. Aber Vorsicht, nicht alle sind ehrlich gemeint! Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. In der Ruhe liegt die Kraft. Lassen Sie sich deshalb nicht vom hektischen Treiben Ihrer lieben Mitmenschen anstecken. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Mit erhöhtem Arbeitseifer werden Sie jetzt viel zu Wege bringen. Ihre körperliche Verfassung könnte kaum besser sein. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Eine kleine Auseinandersetzung am Vormittag kann Ihnen ganz bestimmt nicht die Laune an diesem schönen Tag verderben. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ihr lebenskluger Rat wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine verfahrene Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Mit Pedanterie oder scharfer Kritik lässt sich mit Sicherheit kein Blumentopf gewinnen, erst recht kein Herz erobern. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. In finanziellen Dingen müssen Sie vorsichtig sein. Nicht jedes Geschäft ist so interessant, wie Sie es sich erhoffen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Für wichtige Gespräche ist morgens genug Zeit. Am Abend können Sie sich ganz Ihren romantischen Sehnsüchten hingeben. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ein Ereignis könnte Ihr Leben umwälzen. Egal, Sie liegen auf Erfolgskurs und können eine großartige Idee durchsetzen.