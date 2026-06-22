Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

22. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. „Verständnis“, so lautet das Zauberwort, mit dem sich selbst festgefahrene Diskussionen entschärfen lassen. Bleiben Sie entspannt. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Kurze Perioden der Unsicherheit sind kein Grund zur Aufregung. Nach einer gewissen Zeit klären sich offene Fragen ganz von selbst. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Stimmungsschwankungen werden Ihnen zu schaffen machen und eine ungeklärte Geldangelegenheit wirft noch immer ihre Schatten voraus. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Die Fürsorge, die Sie heute an den Tag legen, geht schon über das Durchschnittliche hinaus. Denken Sie auch einmal an sich selbst! Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie haben recht gute Einfälle, die sich schnell verwirklichen lassen. Auch wenn es Sie reizt, sollten Sie aber nichts überstürzen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Keiner erwartet von Ihnen eine völlige Aufgabe Ihres Standpunktes, aber etwas mehr Kompromissbereitschaft dürfen Sie schon zeigen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie sollten ein Missverständnis umgehend aufklären. Treiben Sie mehr Sport. Das hält fit und lässt Sie auf andere Gedanken kommen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie haben derzeit ein enormes Pensum zu bewältigen, was Ihnen aber bald die Wertschätzung der Familie und Ihrer Freunde einbringt. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Im Tagesverlauf wird Sie einiges verwirren. Eventuell kommen Sie in eine Situation, die eine blitzschnelle Entscheidung erfordert. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Wo ein Wille ist, da findet sich auch ein Weg. Sie beweisen, dass Resignieren und Aufgeben rein gar nicht in Ihr Programm gehören. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Das Alltagsgeschehen erfordert volle Aufmerksamkeit von Ihnen! Mit stärkerer Eigeninitiative könnten Sie erheblich mehr erreichen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Wenn Sie feststellen, dass die eingeschlagene Richtung nicht die richtige ist, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, etwas zu ändern.