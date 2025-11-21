Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.11.2025
WIDDER
Erfolge werden derzeit etwas langsamer errungen, sind dafür aber von Dauer. In der Freizeit öfter einmal an die frische Luft gehen!
STIER
Seien Sie nicht so nachtragend! Sie sollten Besseres zu tun haben, als sich jetzt mit Ihrem Partner über Kleinigkeiten zu streiten.
ZWILLINGE
Sie behalten auch in verzwickten Situationen den Überblick, haben ständig neue Ideen und bringen jede Menge Energie mit. Weiter so!
KREBS
Ein äußerst günstiger Tag, um etwas wirklich Wichtiges zu erledigen. Eventuelle gesundheitliche Störungen klingen jetzt endlich ab.
LÖWE
Eine gute Phase beginnt. Ein idealer Zeitpunkt, um Neues Erfolg versprechend zu starten. Es liegt an Ihnen, die Weichen zu stellen.
JUNGFRAU
Wer sich rechtzeitig einen Überblick verschafft, kommt entspannt voran. Eine Prioritätenliste kann Ordnung in die Gedanken bringen.
WAAGE
Endlich lässt sich einem Problem auf den Grund gehen. Sie werden sehen, dass Ihnen nun alles wesentlich leichter von der Hand geht.
SKORPION
Nicht jedes Hindernis lässt sich nun umschiffen. Keine Sorge, schließlich wissen Sie Herausforderungen zu schätzen und zu meistern!
SCHÜTZE
Ein Tag mit sehr guten Möglichkeiten! Auf errungene Erfolge können Sie stolz sein. Man wird Ihnen mit Achtung und Respekt begegnen.
STEINBOCK
Was ist wichtig, was kann warten? Wenn Sie sich Ihre Zeit bewusst einteilen, bleibt auch noch genügend für die Partnerschaft übrig.
WASSERMANN
Nehmen Sie einen gut gemeinten Rat dankbar an. Warum Lehrgeld bezahlen, wenn es vermeidbar ist? Jetzt bloß nicht auf stur schalten!
FISCHE
Lange ein Problem zu umgehen, ist eine Möglichkeit. Überlegen Sie aber lieber, wie Sie es ohne Stress aus der Welt schaffen können.
