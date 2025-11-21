Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

21. November 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Erfolge werden derzeit etwas langsamer errungen, sind dafür aber von Dauer. In der Freizeit öfter einmal an die frische Luft gehen! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Seien Sie nicht so nachtragend! Sie sollten Besseres zu tun haben, als sich jetzt mit Ihrem Partner über Kleinigkeiten zu streiten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie behalten auch in verzwickten Situationen den Überblick, haben ständig neue Ideen und bringen jede Menge Energie mit. Weiter so! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein äußerst günstiger Tag, um etwas wirklich Wichtiges zu erledigen. Eventuelle gesundheitliche Störungen klingen jetzt endlich ab. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Eine gute Phase beginnt. Ein idealer Zeitpunkt, um Neues Erfolg versprechend zu starten. Es liegt an Ihnen, die Weichen zu stellen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Wer sich rechtzeitig einen Überblick verschafft, kommt entspannt voran. Eine Prioritätenliste kann Ordnung in die Gedanken bringen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Endlich lässt sich einem Problem auf den Grund gehen. Sie werden sehen, dass Ihnen nun alles wesentlich leichter von der Hand geht. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nicht jedes Hindernis lässt sich nun umschiffen. Keine Sorge, schließlich wissen Sie Herausforderungen zu schätzen und zu meistern! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein Tag mit sehr guten Möglichkeiten! Auf errungene Erfolge können Sie stolz sein. Man wird Ihnen mit Achtung und Respekt begegnen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Was ist wichtig, was kann warten? Wenn Sie sich Ihre Zeit bewusst einteilen, bleibt auch noch genügend für die Partnerschaft übrig. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Nehmen Sie einen gut gemeinten Rat dankbar an. Warum Lehrgeld bezahlen, wenn es vermeidbar ist? Jetzt bloß nicht auf stur schalten! Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Lange ein Problem zu umgehen, ist eine Möglichkeit. Überlegen Sie aber lieber, wie Sie es ohne Stress aus der Welt schaffen können.