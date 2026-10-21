Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

21. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Mit Abwarten kommen Sie heute nicht voran. Zeigen Sie Ihren guten Willen in einer Sache und blicken Sie Ihrem Ziel mutig ins Auge. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. „Verständnis“, so lautet das Zauberwort, mit dem sich selbst festgefahrene Diskussionen entschärfen lassen. Bleiben Sie entspannt. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Die Fürsorge, die Sie heute an den Tag legen, geht schon über das Durchschnittliche hinaus. Denken Sie auch einmal an sich selbst! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Kurze Perioden der Unsicherheit sind kein Grund zur Aufregung. Nach einer gewissen Zeit klären sich offene Fragen ganz von selbst. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Seien Sie an diesem Tag nicht so ungeduldig, es geht auch mit weitaus weniger Hektik. Tun Sie etwas Gutes für sich zum Entspannen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Auf Enttäuschungen reagieren Sie gereizt. Damit machen Sie nicht nur Ihren Mitmenschen, sondern auch sich selbst das Leben schwer. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ihre Bemühungen sind gut, bringen Sie aber nicht an das ersehnte Ziel. Sie müssen sich noch überlegter einsetzen und Geduld haben. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nennenswerte Störungen dürften Sie nicht erwarten. Kleinere Plänkeleien können Sie locker wegstecken. So etwas hält Sie nicht auf. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie haben derzeit ein enormes Pensum zu bewältigen, was Ihnen aber bald die Wertschätzung der Familie und Ihrer Freunde einbringt. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nun hält es Sie nicht mehr in den vier Wänden, es treibt Sie hinaus. Sie fühlen sich rundum fit und sind voller Unternehmungslust. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Versuchen Sie, einen alten Streit zu begraben, auch wenn es Ihnen schwerfällt, als Erste(r) die Schritte zur Versöhnung zu machen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es können Spannungen auftreten, die Sie stressen oder gar unter Druck setzen könnten. Lassen Sie nicht alles zu nah an sich heran.