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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Jetzt könnten Ihnen wirtschaftliche Vorhaben gelingen. Agieren Sie mit Zuversicht, dann rücken Ihre Ziele bald in greifbare Nähe.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Das Spannungsfeld ist wieder da, die Zeit des Durchschummelns ist nun vorbei. Es hilft nichts, Sie müssen sich jetzt entscheiden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie haben heute ein besonders starkes Bedürfnis nach harmonischer und in sich ausgewogener Umgebung. Geben Sie diesem ruhig nach!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es sollte genügend Zeit für persönliche Angelegenheiten eingeplant werden. In puncto Liebe sieht es derzeit vielversprechend aus.

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