Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

21. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Jetzt könnten Ihnen wirtschaftliche Vorhaben gelingen. Agieren Sie mit Zuversicht, dann rücken Ihre Ziele bald in greifbare Nähe. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Das Spannungsfeld ist wieder da, die Zeit des Durchschummelns ist nun vorbei. Es hilft nichts, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie haben heute ein besonders starkes Bedürfnis nach harmonischer und in sich ausgewogener Umgebung. Geben Sie diesem ruhig nach! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es sollte genügend Zeit für persönliche Angelegenheiten eingeplant werden. In puncto Liebe sieht es derzeit vielversprechend aus.