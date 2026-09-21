Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen.
STIER
Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen.
ZWILLINGE
Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie.
KREBS
Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen.
LÖWE
Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten.
JUNGFRAU
Jetzt könnten Ihnen wirtschaftliche Vorhaben gelingen. Agieren Sie mit Zuversicht, dann rücken Ihre Ziele bald in greifbare Nähe.
WAAGE
Das Spannungsfeld ist wieder da, die Zeit des Durchschummelns ist nun vorbei. Es hilft nichts, Sie müssen sich jetzt entscheiden.
SKORPION
Sie haben heute ein besonders starkes Bedürfnis nach harmonischer und in sich ausgewogener Umgebung. Geben Sie diesem ruhig nach!
SCHÜTZE
Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei.
STEINBOCK
Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie.
WASSERMANN
Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden.
FISCHE
Es sollte genügend Zeit für persönliche Angelegenheiten eingeplant werden. In puncto Liebe sieht es derzeit vielversprechend aus.
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