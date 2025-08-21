Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

21. August 2025 - 00:01 Uhr

Audio von Carbonatix

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Achtung! Die Erledigung einer Aufgabe könnte heute mehr Zeit in Anspruch nehmen, als Sie im Vorfeld eingeplant haben. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Die süßesten Früchte scheinen wieder einmal unerreichbar. Mit etwas mehr Raffinesse kommen Sie vielleicht doch daran. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Erweisen Sie sich als ein vertrauenswürdiger Zeitgenosse, dann können Sie ganz gewiss auch mit Unterstützung rechnen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Nichts spricht dagegen, dass Sie Ihre Wünsche etwas deutlicher formulieren. Sie könnten sonst leicht überhört werden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Auch wenn Sie meinen, im Recht zu sein, sollten Sie sich etwas zurückhalten. Es kommt heute auf ganz andere Dinge an. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Unstimmigkeiten, die es am Morgen geben könnte, werden durch eine gute Nachricht am Nachmittag mehr als ausgeglichen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Geradliniges Verhalten ist jetzt besser als alle Winkelzüge der Diplomatie. Ehrlich währt ja bekanntlich am längsten. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Streichen Sie am besten schon morgens ein paar Termine aus Ihrem Kalender. Halbes Tempo ist jetzt ein kreatives Muss. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Karriere und Erfolg sollten nicht an erster Stelle stehen. Dafür ist das Leben zu kurz und die Gesundheit zu kostbar. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Viel Geselligkeit und aufregende Erlebnisse erwarten Sie. Revanchieren Sie sich jetzt für zurückliegende Einladungen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie bekommen die große Chance, endlich zu realisieren, was schon seit Langem auf Ihrer Wunschliste ganz obenan steht. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie erweisen sich wieder einmal als der Retter vom Dienst und werden dadurch Ihre Position weiterhin festigen können.