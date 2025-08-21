AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.08.2025

Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Achtung! Die Erledigung einer Aufgabe könnte heute mehr Zeit in Anspruch nehmen, als Sie im Vorfeld eingeplant haben.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Die süßesten Früchte scheinen wieder einmal unerreichbar. Mit etwas mehr Raffinesse kommen Sie vielleicht doch daran.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Erweisen Sie sich als ein vertrauenswürdiger Zeitgenosse, dann können Sie ganz gewiss auch mit Unterstützung rechnen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nichts spricht dagegen, dass Sie Ihre Wünsche etwas deutlicher formulieren. Sie könnten sonst leicht überhört werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Auch wenn Sie meinen, im Recht zu sein, sollten Sie sich etwas zurückhalten. Es kommt heute auf ganz andere Dinge an.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Unstimmigkeiten, die es am Morgen geben könnte, werden durch eine gute Nachricht am Nachmittag mehr als ausgeglichen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Geradliniges Verhalten ist jetzt besser als alle Winkelzüge der Diplomatie. Ehrlich währt ja bekanntlich am längsten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Streichen Sie am besten schon morgens ein paar Termine aus Ihrem Kalender. Halbes Tempo ist jetzt ein kreatives Muss.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Karriere und Erfolg sollten nicht an erster Stelle stehen. Dafür ist das Leben zu kurz und die Gesundheit zu kostbar.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Viel Geselligkeit und aufregende Erlebnisse erwarten Sie. Revanchieren Sie sich jetzt für zurückliegende Einladungen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie bekommen die große Chance, endlich zu realisieren, was schon seit Langem auf Ihrer Wunschliste ganz obenan steht.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie erweisen sich wieder einmal als der Retter vom Dienst und werden dadurch Ihre Position weiterhin festigen können.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.