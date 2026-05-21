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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Fühlen Sie sich beruflich überfordert? Vielleicht haben Sie sich etwas zu viel aufgeladen. Wie wäre es mit sportlichem Ausgleich?

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie haben heute ein besonders starkes Bedürfnis nach harmonischer und in sich ausgewogener Umgebung. Geben Sie diesem ruhig nach!

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihnen wird ein Gedanke kommen, der sich gut verwirklichen lässt. Ein erfreulicher und überdurchschnittlich guter Tag steht bevor.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Bei vielen ist dies eine Zeit der Ruhe. Nun kommen Sie endlich dazu, sich über Ihre Wünsche und beruflichen Ziele klar zu werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Um etwas Abstand zu einer problematischen Situation und Klarheit in die Gedanken zu bekommen, werden Sie sich etwas zurückziehen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Wer mit zu hohen Erwartungen in ein Gespräch geht, muss leider mit Abstrichen rechnen. Dafür sieht es finanziell richtig gut aus.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie möchten sich ein wenig intensiver um einen ganz bestimmten Menschen kümmern? Nur zu! Ihre Hilfsbereitschaft kommt wie gerufen.

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