Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

21. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Fühlen Sie sich beruflich überfordert? Vielleicht haben Sie sich etwas zu viel aufgeladen. Wie wäre es mit sportlichem Ausgleich? Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie haben heute ein besonders starkes Bedürfnis nach harmonischer und in sich ausgewogener Umgebung. Geben Sie diesem ruhig nach! Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ihnen wird ein Gedanke kommen, der sich gut verwirklichen lässt. Ein erfreulicher und überdurchschnittlich guter Tag steht bevor. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Bei vielen ist dies eine Zeit der Ruhe. Nun kommen Sie endlich dazu, sich über Ihre Wünsche und beruflichen Ziele klar zu werden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Um etwas Abstand zu einer problematischen Situation und Klarheit in die Gedanken zu bekommen, werden Sie sich etwas zurückziehen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Wer mit zu hohen Erwartungen in ein Gespräch geht, muss leider mit Abstrichen rechnen. Dafür sieht es finanziell richtig gut aus. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie möchten sich ein wenig intensiver um einen ganz bestimmten Menschen kümmern? Nur zu! Ihre Hilfsbereitschaft kommt wie gerufen.