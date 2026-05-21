Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen.
STIER
Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen.
ZWILLINGE
Fühlen Sie sich beruflich überfordert? Vielleicht haben Sie sich etwas zu viel aufgeladen. Wie wäre es mit sportlichem Ausgleich?
KREBS
Sie haben heute ein besonders starkes Bedürfnis nach harmonischer und in sich ausgewogener Umgebung. Geben Sie diesem ruhig nach!
LÖWE
Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie.
JUNGFRAU
Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei.
WAAGE
Ihnen wird ein Gedanke kommen, der sich gut verwirklichen lässt. Ein erfreulicher und überdurchschnittlich guter Tag steht bevor.
SKORPION
Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden.
SCHÜTZE
Bei vielen ist dies eine Zeit der Ruhe. Nun kommen Sie endlich dazu, sich über Ihre Wünsche und beruflichen Ziele klar zu werden.
STEINBOCK
Um etwas Abstand zu einer problematischen Situation und Klarheit in die Gedanken zu bekommen, werden Sie sich etwas zurückziehen.
WASSERMANN
Wer mit zu hohen Erwartungen in ein Gespräch geht, muss leider mit Abstrichen rechnen. Dafür sieht es finanziell richtig gut aus.
FISCHE
Sie möchten sich ein wenig intensiver um einen ganz bestimmten Menschen kümmern? Nur zu! Ihre Hilfsbereitschaft kommt wie gerufen.
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